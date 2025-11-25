Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medyada 'büyü bozma' operasyonu: 5 ilde 7 şüpheli yakalandı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, Instagram üzerinden “büyü bozma” ilanı vererek mağdurları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon başlattı. Şüpheliler hakkında verilen gözaltı ve arama kararları doğrultusunda 5 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 7 kişi yakalanırken çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden dini duyguları istismar ederek vatandaşları dolandırdığı belirlenen bir yapıya yönelik yürüttüğü soruşturmada kritik bir aşamaya geçti.

"BÜYÜ BOZMA" İLANIYLA TUZAK KURMUŞLAR

Soruşturmada, şüphelilerin Instagram'da verdikleri "büyü bozma" ilanı üzerinden iletişime geçtikleri mağdurları, dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırdıkları tespit edildi. Başsavcılık, eylemlerin "Dini İnanç ve Duyguları İstismar Etmek ve Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarını oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

MASAK RAPORLARI VE TAPE KAYITLARI DELİL OLDU

Şüpheliler hakkında elde edilen tape kayıtları, MASAK raporları ve kolluk araştırmaları doğrultusunda şüphelilerin birbirleriyle bağlantılı şekilde hareket ettiği belirlendi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılığın talimatları üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 7 şüpheli yakalanırken, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

