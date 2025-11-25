Sosyal medyada ’büyü bozma’ operasyonu: 5 ilde 7 şüpheli yakalandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden dini duyguları istismar ederek vatandaşları dolandırdığı belirlenen bir yapıya yönelik yürüttüğü soruşturmada kritik bir aşamaya geçti.
"BÜYÜ BOZMA" İLANIYLA TUZAK KURMUŞLAR
Soruşturmada, şüphelilerin Instagram'da verdikleri "büyü bozma" ilanı üzerinden iletişime geçtikleri mağdurları, dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırdıkları tespit edildi. Başsavcılık, eylemlerin "Dini İnanç ve Duyguları İstismar Etmek ve Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarını oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.
MASAK RAPORLARI VE TAPE KAYITLARI DELİL OLDU
Şüpheliler hakkında elde edilen tape kayıtları, MASAK raporları ve kolluk araştırmaları doğrultusunda şüphelilerin birbirleriyle bağlantılı şekilde hareket ettiği belirlendi.