Sosyal medyada cinsel dolandırıcılık yapan 11 kişi cezaevinde

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden cinsel birliktelik amacıyla ilan veren şüpheli kadınlarla görüşen erkek müşterilerin, buluşma sırasında kadınların ikamet ettikleri evlerinin kapısını açmalarıyla birlikte, yanlarındaki kişilerin silah göstererek mağdurları darp ettikleri ve para ile değerli eşyalarını zorla aldıkları tespit edildi. Ayrıca, aynı kişilerce hileli davranışlarla cinsel birliktelik yaşayacakları izlenimi verilerek mağdurların paralarının alındığı belirlendi. Teknik takip ve dinleme sonucu toplam 20 olayda 23 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin bu kapsamda örgütlü olarak 'Yağma' ve 'Dolandırıcılık' suçlarını işledikleri belirlendi. Başsavcılık koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

