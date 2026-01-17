Sosyal medyada ‘ilişki tuzağı’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "bal tuzağı" olarak bilinen yöntemle gerçekleştirilen gasp olaylarını mercek altına aldı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden erkeklerle iletişime geçen kadınların, mağdurları buluşma bahanesiyle belirlenen mekânlara davet ettiği ortaya çıktı. Buluşmaya giden erkekler, mekânda kadınlarla kısa süreli yemek yiyip alkol aldı. Kadınların çeşitli bahanelerle masadan ayrılmasının ardından ise mağdurlar, fahiş tutarlarda hazırlanan hesaplarla karşı karşıya bırakıldı. Bazı olaylarda hesabın 60 bin liraya kadar çıktığı tespit edildi. Sistemin, mekân sahibi ve çalışanları tarafından organize edildiği, her bir şüphelinin rolünün önceden belirlendiği belirlendi. Garson, işletmeci ve yönetici konumundaki şüphelilerin, itiraz eden mağdurları tehdit ettiği, bazı durumlarda ise fiziksel şiddet uyguladığı saptandı. Figüran olarak kullanılan kadınların ise günde ortalama 5-6 erkekle aynı yöntemle buluşturulduğu belirlendi. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü, öğrenildi.