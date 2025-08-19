Sosyal medyada izinsiz fotoğraf paylaşımı suç sayıldı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sosyal medya üzerinden rıza dışı fotoğraf paylaşımıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Daire, herkese açık Instagram hesaplarından izin alınmadan fotoğraf paylaşan "men. dakka.dukka" rumuzlu kullanıcı hakkında verilen beraat kararını bozdu. Sanığın eyleminin, Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesinde düzenlenen "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçu kapsamında değerlendirileceğine hükmetti. Olay, sanığın gizli olmayan, herkese açık profillerden elde ettiği fotoğrafları kendi hesabında paylaşmasıyla başladı. Şikâyet üzerine hakkında dava açılan kullanıcı, yerel mahkemede 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Ancak Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi, fotoğrafların herkese açık olması nedeniyle eylemin suç teşkil etmediğine karar vererek sanığı beraat ettirdi.

EMSAL KARAR

Beraat kararına yapılan itiraz sonucu dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kişisel verilerin korunmasına dikkat çekerek, kolay erişilebilir olsa bile bu verilerin izinsiz paylaşımının suç olduğunu belirtti. Kararda, "Kişisel verilerin izinsiz alınması veya paylaşılması suçtur" denildi. Daire, sanığın zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirdiğine vurgu yaparak beraat kararının hukuka aykırı olduğunu söyledi ve kararı bozdu. Bu karar, sosyal medya paylaşımlarında kişisel verilerin korunması açısından emsal nitelikte kabul edildi. AA