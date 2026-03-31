Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medyada kendini 'Tatar gazeteci' olarak tanıtan kişinin iddiaları gerçek dışı çıktı
Giriş Tarihi: 31.03.2026 14:51

Sosyal medyada kendisini Tatar gazeteci ve aktivist olarak tanıtan Nail Nabiullin, Türkiye’de ikamet izninin iptal edildiğini iddia ederek takipçilerinden maddi destek talep etti. Yapılan incelemede iddiaların gerçek olmadığı, kendisinin ve ailesinin ikamet izinlerinin geçerli olduğu ortaya çıktı. Nabiullin hakkında halkı yanıltmaya yönelik faaliyetleri nedeniyle hukuki süreç başlatıldı.

Nabiullin'in sosyal medya hesaplarında, Türkiye'de ikamet izninin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini iddia ettiği, bu gerekçelerle takipçilerinden uçak bileti, idari para cezası ve geçimini sağlamak için maddi destek talep ettiği belirlendi. Ayrıca, insani hassasiyet oluşturmak amacıyla orta derece anemi hastası olduğunu öne sürdüğü görüldü.

'SINIR DIŞI EDİLECEĞİM' DİYEREK TAKİPÇİLERİNDEN PARA TALEP ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Hukuki incelemeler sonucunda, Nabiullin'in iddialarının gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Kendisi İstanbul'da, eşi ve çocuğunun ise Antalya'da ikamet izinlerinin halen geçerli olduğu, yasal durumlarıyla ilgili herhangi bir engelin bulunmadığı bildirildi. Bu durum, sosyal medya üzerinden yürütülen yardım taleplerinin tamamen dayanaksız olduğunu ortaya koydu.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Yetkililer, vatandaşları sosyal medyada gerçekliği teyit edilmemiş yardım taleplerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Nabiullin hakkında yürütülen hukuki sürecin devam ettiği, kamuoyunu yanıltmaya yönelik faaliyetlerin yasal yaptırımla karşılaşacağı vurgulandı. Yabancı uyruklu sosyal medya kullanıcısının iddiaları gerçek dışı çıktı.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
