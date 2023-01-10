Sosyal medyada küfürleşip randevu yerinde kurşunladılar

Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın tabancasından çıkan kurşunlar, Fahri Çelik, Cihan Ö. ile o sırada yoldan geçen Cihan H.'ye (28) isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden ağır şekilde yaralanan Fahri Çelik olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Fahri Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti. Bacaklarından vurulan Cihan Ö. ile Cihan H.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.