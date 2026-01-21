Sosyal medyada müstehcen tuzak

İstanbul Küçükçekmece'de bir adreste ikamet eden 17 yaşındaki kız ile erkek arkadaşı, sosyal medyadan iletişim kurdukları kişilerin müstehcen görüntülerini ele geçirip tehdit ve şantajla binlerce lira para kazandı. İddiaya göre 17 yaşındaki genç kız, sosyal medyadan tanıştığı kişileri görüntülü arayarak müstehcen anları kayda aldı.Görüşme bitince bu kez devreye erkek arkadaşı girdi ve mağdur kişilerden para istemeye başladı. Şüpheli, para vermek istemeyenleri ise görüntüleri ailelerine göndermekle tehdit etti. Onlarca kişinin görüntüleri yakınlarına gönderilirken gelen bir şikâyetle polis harekete geçti. Gözaltına alınan çift, emniyete götürüldü. İncelenen cep telefonlarında, onlarca kişiye ait görüntü ele geçirildi. Bir ayda 500 bin lira vurgun yapan 21 yaşındaki erkek şüpheli tutuklanırken kız arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

