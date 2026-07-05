Sosyal medyada rezil paylaşımlar: Aile yapısını hedef aldı! O içerik üreticisine suç duyurusu...

"PAYLAŞIMLARININ MİZAH VEYA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Abay'ın sosyal medyada Ferhat B.'ye hakaret ettiği, tehdit savurduğu, kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde paylaştığı ve özel hayatının gizliliğini ihlal ederek huzurunu bozduğu belirtilerek, "Şüphelinin paylaşımlarının mizah veya ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir çünkü paylaşım içerikleri doğrudan belirli bir kişiyi hedef almakta, özel mesajları ifşa etmekte, hakaret ve tehdit içermektedir. Müvekkil iki kız çocuğu babası olup; aile çevresi, sosyal yaşamı ve iş hayatı bakımından söz konusu ithamlar nedeniyle ciddi manevi yıkıma uğramıştır." denildi.