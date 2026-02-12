Sosyal medyada sağlık istismarı

ABD merkezli sosyal medya sitelerinin algoritması çok etkileşim alan paylaşımları sürekli ön planda tutuyor. Bunu bilen yüzlerce kullanıcı da daha fazla etkileşim alabilmek uğruna yalan haberleri yaymaktan geri durmuyor. İşte son zamanlarda ortaya atılan iddialar ve gerçekler:3-5 Şubat arasında Güney Kore ve Çin kaynaklı akciğer ve kolon kanseri tedavisiyle ilgili haberlerde büyük bir çarpıtmaya rastlandı. Yeni tedavi tüm hastaları değil, sadece çok özel genetik yapıya sahip kısıtlı bir grubu kapsıyor.4-8 Şubat'ta Rusya'nın kanser aşısını tamamen geliştirdiği ileri sürüldü. Ancak kişiye özel bir kanser aşısı üzerinde çalışmalar sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!