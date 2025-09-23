Sosyal medyada silahla poz veren 6 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da emniyet güçleri, kent genelinde ateşli silahlarla gerçekleştirilen olayların önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda 5 tabanca, 10 şarjör, 286 fişek, pompalı tüfek, MP5 otomatik tabanca, CZ-25 marka otomatik tabanca, 50 adet uzun namlulu silah alt gövde takımı, 50 adet üst gövde takımı, 50 adet uzun namlulu silah kurma kolu, 50 adet sessiz dolduruş pimi, 50 adet mekanizma toz kapağı, 50 adet alev gizleyen ve çok sayıda silah malzemesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında polisin yaptığı aramalarda, bebek beşiğine saklanmış uzun namlulu silah ele geçirildi. Aralarında sosyal medyada silahlı fotoğraflar paylaşan kişilerin de olduğu 8 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6'sı tutuklandı.