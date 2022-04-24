Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cezayir uyruklu organ ticareti yapan K.B. ve S.D.'nin, böbrek hastaları ile ilgili sosyal medya ağları üzerinde oluşturulan gruplara "Böbreğimi bağışlamak istiyorum- Böbreğe ihtiyacım var" şeklinde paylaşım yaptıklarını tespit etmesinin ardından teknik ve fiziki takibe aldı. Ankara polisinin titizlikle yürüttüğü soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı.

70 BİN DOLARA BÖBREK TİCARETİ

Organ ticareti yapan Cezayir uyruklu K.B. ve S.D., paylaşımlarının altına yorum yapanlarla mesajlaşarak hasta olan ve böbreğe ihtiyacı olan ancak ülkelerindeki yasal prosedür gereği birinci derece yakınları haricindeki kişilerden organ bağışı alamayanlara kendilerine uygun organ vericisi bularak ameliyatlarını yaptıracaklarını söyleyerek Türkiye'ye davet etti. Organizatörler, böbreğini satmak istediğine dair yorum yapan ve ekonomik olarak zor durumda kalmış, ailesinin geçimini sağlayamayan kişileri yüksek meblağlarda para kazandırma vaadiyle kandırıp masraflarını karşılayarak Türkiye'ye getirdi. Verici konumundaki kişilerle iş için bir kısmı ameliyat öncesinde bir kısmı ise ameliyat sonrasında olmak üzere toplam 70 bin dolara anlaştı.

Sosyal medyadan böbrek ticareti: 70 bin dolar | Video

BÖBREK BAĞIŞI İÇİN SENARYO

Türkiye'ye organ bağışçısı olarak getirilen kişiler, bir miktar nakit para verilirken ayarladıkları otel ve evlere yerleştirdi. Organizatörler, alıcı ve verici kişilerin doku uyumunun tespiti için özel hastanelerde tetkik yaptırdı. Doku uyumu sağlanan vericileri organ bağışında bulunuyormuş gibi göstererek alıcı ve vericinin birbirlerini nasıl ve nereden tanıdıklarına dair yalan senaryo hazırlandı. Şebeke ardından düzenledikleri sahte evrakları Organ Etik Kuruluna gönderildi. Organizatörler, alıcı ve vericiler ile sürekli irtibat halinde olurken, kurulda yapılacak mülakatta birbirlerini nereden ve ne şekilde tanıdıklarına dair sorulabilecek sorular için oluşturdukları sahte senaryoyu ezberlemelerini ve buna göre davranmalarını istedi.

AİLELERİ İLE TEHDİT ETTİLER

Organizatörler, organ alıcısı olan kişilerden verici ile ilgili işlemler için masrafların olduğunu söyleyerek sürekli olarak paralarını aldı. Şebeke diğer taraftan da 70 bin dolara anlaştıkları vericilere vadettikleri paraları vermedi. Bu duruma itiraz ederek Organ Etik kuruluna girmek istemeyen veya böbreğini vermekten vazgeçen kişileri kendisine ve ailesine zarar vermekle korkutarak tehdit ettikleri ortaya çıktı.

ANKARA POLİSİNDEN ORGAN TİCARETİNE DARBE

Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "Organ veya Doku Ticareti ve İnsan Ticareti" suçlarını işleyen kişilere yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan eş zamanlı operasyonda, organizatör konumunda bulunan Cezayir uyruklu K.B. ve S.D., organ alıcısı Umman uyruklu K.H.S.A.S, organ vericisi Fas uyruklu, A.B. ve A.B. ile Tunus uyruklu A.Q. isimli kişileri yakalayarak gözaltına aldı. Ankara emniyetindeki işlemlerin ardından adliye sevk edilen K.B. ve S.D. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.