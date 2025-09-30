Sosyal medyadan eşini tehdit etti! "Seni cuma günü öldüreceğim"

Sosyal medyada paylaşılan videoda E. S. adlı şahıs elinde tuttuğu bıçağı kameraya göstererek, "Fatoş, en geç bu cumaya kadar seni öldüreceğim. Beni hakime, savcıya, polise herkese şikayet edebilirsin. Cumaya kadar hangi Allah'ın kulu seni elimde alabilirse alsın. 5 günün var, kaç kaçabilirsen" dedi. Videoda çocuk seslerinin gelmesi ise dikkat çekti.