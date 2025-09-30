Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medyadan eşini tehdit etti! "Seni cuma günü öldüreceğim"
Gaziantep’te bir kişi sosyal medya üzerinden paylaştığı videoyla eşini, cuma gününe kadar öldürmekle tehdit etti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda E. S. adlı şahıs elinde tuttuğu bıçağı kameraya göstererek, "Fatoş, en geç bu cumaya kadar seni öldüreceğim. Beni hakime, savcıya, polise herkese şikayet edebilirsin. Cumaya kadar hangi Allah'ın kulu seni elimde alabilirse alsın. 5 günün var, kaç kaçabilirsen" dedi. Videoda çocuk seslerinin gelmesi ise dikkat çekti.

E.S. çektiği başka bir videoda ise vatandaşlara seslenerek, "Duyduk duymadık demeyin. Cumaya kadar nasıl kurtulabilirse kurtulsun. El mi yapan Erol mu yaman?

Herkes duysun, kardeşi, babası kim olursa gelsin. Şimdi de öldürebilir ama Cumaya kadar olmaz. Kendini korumaya alsın ondan sonra. Nasıl koruyabilirse" dedi.

