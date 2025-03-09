Sosyal medyadan ‘kahve’ paylaşımı Merve’nin sonu oldu! Yerlerini belirleyen iki arkadaşa, tartıştıkları arkadaşı kurşun yağdırdı

Diyarbakır'da arkadaş olan 25 yaşındaki Serkan Karaman ile 25 yaşındaki Bülent Arpacı, 8 Mart günü telefonla aralarında bir tartışma yaşandı. İki arkadaş bir süre tartıştıktan sonra telefonları kapattı. Ardından Serkan Karaman, ortak arkadaşları olan Merve Nur Yararlık ile telefonla görüşerek iftardan sonra Bağlar ilçesindeki AVM'de bulunan bir kafeye kahve içmeye davet etti. Merve nur Yararlık ve Serkan Karaman iftardan sonra söz konusu kafede buluştu. Bu sırada Karaman, telefonla selfie çekerek, kahve keyfi yaptıklarını söyledi. Bu paylaşımı gören Bülent Arpacı, silahı üzerine alarak iki arkadaşın bulunduğu kafeye gitti. Yüzünü atkı ile sardığı belirlenen Arpacı, peş peşe ateş etti. Genç boynuna isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Karaman ise omzuna isabet eden mermiyle yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri incelemesinin ardından Serkan Karaman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Merve Nur Yararlık ise, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından genç kız, yakınları tarafından sabah erken saatlerde gözyaşları arasında Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"FOTOĞRAFTAN SONRA OLAY YAŞANDI"

Polis, Serkan Karaman'ın hastanedeki tedavisi sürerken ifadesini aldı. Karaman, Bülent ile arkadaş olduklarını belirterek, gündüz telefonda tartıştıklarını ve akşam bulundukları kafeden fotoğraf paylaştıktan bir süre sonra olayın gerçekleştiğini ifade etti. Saldırıdan sonra silahla birlikte kayıplara karışan Bülent Arpacı'nın yakalanması amacıyla polis çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayete ilişkin soruşturma başlatıldı.