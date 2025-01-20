Sosyal medyadan siyasi propaganda yapan öğretmene ceza!

Sosyal medya hesabı üzerinden 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçim'inde siyasi bir partiyi destekleyici nitelikte paylaşım yapan öğretmen Ramazan K. hakkında partinin propagandasını yaptığı gerekçesiyle disiplin cezası verildi. Öğretmenin, kademe ilerlemesinin durdurulmasına karar verildi. Cezaya itiraz eden öğretmen Ramazan K., disiplin cezasının kaldırılması için idare mahkemesinde dava açtı. Mahkemenin davayı reddetmesi üzerine istinaf yoluna başvuran öğretmenin istinaf talebi de bölge idare mahkemesince reddedildi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜM İHLAL EDİLDİ

Öğretmen Ramazan K., sosyal medya paylaşımı dolayısıyla disiplin cezasına çarptırılması nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürerek AYM'ye başvuruda bulundu. AYM, "ceza olarak uygulanan siyasi temelli ifade açıklaması gibi eylemler için uygulanacak disiplin cezalarına bakıldığında fiilin niteliğine göre kademe ilerlemesinin durdurulması veya devlet memurluğundan çıkarma cezalarının öngörüldüğü anlaşılmıştır. Buna göre başvurucuya seçimlerde belirli bir siyasi partinin lehine oy verilmesi çağrısında bulunma nedeniyle devlet memurluğundan çıkarmaya kıyasla daha alt kategoride yer alan ve kişinin gelir anlamında hayatını idame ettirmesine engel teşkil etmeyecek nitelikteki kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi nedeniyle müdahalenin orantılı olduğu kanaatine varılmıştır" diyerek Öğretmen Ramazan K'ya verilen cezada ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar verdi.