Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medyadan tanıştı evlilik vaadiyle kandırdı: Milyonlarca liralık servetini böyle çaldı!
Giriş Tarihi: 22.8.2025 12:05

Muğla'da meydana gelen olayda Olcay Aydın (32) isimli zanlı, sosyal medya üzerinden tanıştığı D.C.'yi evlilik vaadiyle toplam 2,5 milyon lira dolandırdı. Gözaltına alınan Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan D.C. adlı kadın, sosyal medya üzerinden Olcay Aydın ile tanıştı. Aydın ile bir süre görüşen D.C., evlilik kararı aldıklarını belirterek, kendisine farklı zamanlarda toplam 2,5 milyon lira gönderdiğini iddia etti. Kendisini 'özel harekat polisi' olarak tanıtan Aydın'ın telefonlarını açmaması sonrası dolandırıldığını anlayan D.C., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Olcay Aydın'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından Aydın'da gözaltına alınan şüpheli, Muğla'ya getirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Olcay Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

