Sosyal medyadan tanıştıkları kişilere fahiş hesap ödettiler: 7 kişi gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 26.03.2026 20:58

Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş fiyat ödettiği tespit edilen kadınlar hakkında soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 7 kişi yakalanırken, işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ankara'da sanal medya üzerinden tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten kadınlarla ilgili şikayet üzerine soruşturma başlattı. Bu kapsamda bir işyerinde yaşanan olayda mağdurun sanal medya uygulaması üzerinden tanıştığı bir kadınla buluştuğu, ardından söz konusu mekana götürüldüğü tespit edildi. İddiaya göre vatandaşın bilgisi ve talebi dışında masaya yüksek fiyatlı ürünler getirildi, çiçek satıldı. Kısa süre sonra gelen fahiş fiyatlı hesaplar karşısında itiraz eden müştekinin tehdit edildiği ve ödeme yapmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucunda sanal medya üzerinden tanıştıkları kişilere tuzak kuran 2 kadın ve götürdükleri mekanda beraber hareket ettikleri tespit edilen biri kadın 5 şüpheli olmak üzere toplam 7 kişi yakalandı. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

