“Sosyal yardım görevlisiyiz” diyerek dolandırıyorlardı! 13 kişi tutuklandı

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla ulaştıkları vatandaşlara sosyal yardımlaşma görevlisi olduklarını yardım edeceklerini söyleyerek banka bilgilerini ele geçiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Tüm delilleri toplayan ekipler operasyon için düğmeye bastı.

Osmaniye merkezli İstanbul, Kocaeli, Ankara, Samsun, Gaziantep, Adana, Mersin, Muğla, Hatay, Batman ve Ordu'da eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 25 cep telefonu, 24 GSM hattı, 3 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 2 flaş bellek, 29 adet tabanca mermisi, 104 uyuşturucu içerikli ilaç ile çok sayıda kişisel veri ele geçirildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve yürütülen incelemelerde şüphelilerin son 6 aylık süreçte dolandırıcılık faaliyetlerinden yaklaşık 350 milyon lira haksız gelir elde ettiği belirlendi. Ayrıca banka hesaplarını şüphelilerin kullanımına sunduğu tespit edilen 177 kişi hakkında da işlem başlatıldığı öğrenildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı.