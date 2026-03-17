Soyguna giren hırsız hayatının şokunu yaşadı

İstanbul Fatih'te bir ev sahibi, cumartesi akşamı Seyit Ömer Mahallesi'ndeki dairesine giren hırsızı telefonuna gelen bildirim sayesinde fark etti. Saat 22.00 civarında evde bulunmayan evin odalarını ve çekmecelerini karıştıran hırsız, ev sahibinin cep telefonu üzerinden izlediği güvenlik kamerasıyla tespit edildi. Ev sahibi, kameranın mikrofonunu kullanarak hırsıza "Çık oradan" diye seslendi. Ani uyarı karşısında kısa süreli şaşkınlık ve panik yaşayan hırsız, ardından hızla daireden kaçtı. Olay anları evdeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ev sahibi, kameradan hırsızı takip ederek durumu anında fark edebilmiş ve müdahalede bulunmuş oldu. Yaşanan bu olay, güvenlik sistemlerinin etkin kullanımının hırsızlık girişimlerini nasıl önleyebileceğini gösterdi. Hırsız, panik sonucu çabuk uzaklaşırken, ev sahibi maddi kayıptan kurtuldu.

