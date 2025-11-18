Söz Ankara’da! İşçi eyleminde son kararı DİSK Genel Merkezi verecek

Sendika ile belediye uzlaşmaya varmadı. Dolayısıyla süreç Ankara'ya taşındı. DİSK Genel-İş İzmir şube başkanları, ödenmeyen hakları görüşmek üzere Ankara'ya, Genel Merkez'e gitti.

3 AYDIR SOSYAL HAKLAR ÖDENMİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ şirketlerinde çalışan ve DİSK/Genel-İş Sendikası'na bağlı 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubelerde örgütlü işçiler, üç aydır ödenmeyen sosyal hakları nedeniyle geçtiğimiz hafta 4 günlük oturma eylemi gerçekleştirmişti. Eyleme işçiler adına şube başkanları yönetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri katılmıştı.

4 GÜNLÜK OTURMA EYLEMİ SONUÇSUZ KALDI

Eylemler sırasında şube başkanları İzmir Büyükşehir Belediyesinden alacaklara ilişkin bir ödeme planı sunmasını talep etmiş fakat İZBB yazılı açıklama yaparak eylemin hukuksuz olduğunu öne sürmüştü. İşçiler 3 aylık sosyal hakların ödenmediğini belirtirken belediye yönetimi ise işçinin süresi geçmiş alacağının bulunmadığını iddia etmişti.4 günlük oturma eyleminin sonuçsuz kalması üzerine sendika başkanları yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ankara'ya genel merkezin yolunu tuttu.

GÖZLER ANKARA'DA

Şimdi tüm gözler Ankara'da DİSK'e bağılı Genel İş Sendikası Genel Merkezinde gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi. Şube başkanları ile genel merkez yöneticileri toplantıda alacakların ödenmesi konusunda bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası konusunda fikir alış verişinde bulunacak. Toplantıdan çıkan karara göre önümüzdeki günlerde sendika işçilerin de katılacağı kitlesel eylemlere imza atabilecek.