Söz Çiçeği Fikirleri – Kız İstemeye Giderken Hangi Çiçek Alınır ve Kaç Adet Olur?

Heyecanlı evrelerden biri olan söz evresinde söz çiçeği nasıl olur diye araştırmakta her zaman yarar vardır. Söz çiçeği kaç adet olur diye araştırdığınızda karşınıza kafa karıştırıcı sonuçlar çıkıyorsa bu yazımız tam size göre. Genellikle karşımıza çıkan isteme çiçeği neden 41 gül olur? Söz çiçeği kaç adet olur ya da kız istemeye giderken alınacak çiçekler nelerdir? Bu mutlu gününüzde en iyi kararı vermeniz ve kafa karışıklığı yaşamamanız için bu yazıyı sizler için hazırladık. Söze giderken hangi çiçek alınır detaylara bakalım.

Söz Çiçeği Nasıl Olur?

Söz çiçeği seçerken öncelikle karar vermemiz gereken şey yapay mı yoksa canlı çiçek mi alacağınız olmalıdır. Genellikle canlı çiçekler tercih edilse de son dönemlerde yapay çiçeklerin de çok göz alıcı olması ile kafa karışıklığı yaşanabilmektedir. Söze giderken alınacak çiçek biraz da yaşanacak durumun içeriğine göre şekillenmelidir. Bazı sözler sadece ailelerin tanışması şeklinde olurken bazı sözlerde kız isteme de yapılmaktadır. Kız istemenin de içinde olacağı bir söz olacaksa söz çiçeği daha kız istemeye uygun bir çiçek hatta buket olmalıdır ve göz alıcı olmalıdır. Burada önceliğiniz evleneceğiniz kişinin favori çiçeğinden bir buket yaptırmak olacaktır. Eğer evleneceğiniz kişinin favori çiçeğinden bir buket yapılmasına imkân yoksa klasik seçeneklere yani gül ya da karışık buket cazip olur. Önemli olan nokta göz alıcı olması ve taze olmasıdır.

Söz Çiçeği Kaç Adet Olur?

Her çiçeğin alınan adetine göre belli anlamlara geldiği düşünüldüğü için söz için alınan çiçekte de belli bir adet olması önemlidir. Söz çiçeği olarak en çok tercih edilen çiçek gül olarak karşımıza çıkar. Özellikle gül tercih edecekseniz 41 tane gül sevdiğiniz kişiye onun için çok özel olduğunu söylemek gibidir.

İsteme Çiçeği Neden 41 Gül?

41 adet gül olmasının sebebi aslında 41 kere maşallah cümlesinden yola çıkılsa da güllerin belli bir sayıda olmasının anlamları vardır 41 tane gül ise "benim için çok özelsin" anlamına geldiği için söz ya da isteme merasimlerinde 41 adet kırmızı gül buketi tercih edilir.