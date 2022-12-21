Haberler Yaşam Haberleri Söz Çiçeği Fikirleri – Kız İstemeye Giderken Hangi Çiçek Alınır ve Kaç Adet Olur?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 10:00 Son Güncelleme: 21.12.2022 10:00

Söz Çiçeği Fikirleri – Kız İstemeye Giderken Hangi Çiçek Alınır ve Kaç Adet Olur?

İlişkiye ciddi bir adım eklemek ve niyetinizin sonsuz mutluluk olduğunu göstermek için yapılan sözde en çok merak edilenlerden biri de söz çiçeği nasıl olur sorusudur. Kız evine giderken elinizde götüreceğiniz çiçeğiniz oldukça şık görünmelidir ve bunun için kız istemeye giderken alınacak çiçekleri araştırmakta fayda vardır. Söz çiçeği kaç adet olur? Söze giderken hangi çiçek alınır? Sık sık karşımıza çıkan kız isteme çiçeği neden 41 gül? Merak edilen tüm soruların detaylarına birlikte geçelim.

Söz Çiçeği Fikirleri – Kız İstemeye Giderken Hangi Çiçek Alınır ve Kaç Adet Olur?

Heyecanlı evrelerden biri olan söz evresinde söz çiçeği nasıl olur diye araştırmakta her zaman yarar vardır. Söz çiçeği kaç adet olur diye araştırdığınızda karşınıza kafa karıştırıcı sonuçlar çıkıyorsa bu yazımız tam size göre. Genellikle karşımıza çıkan isteme çiçeği neden 41 gül olur? Söz çiçeği kaç adet olur ya da kız istemeye giderken alınacak çiçekler nelerdir? Bu mutlu gününüzde en iyi kararı vermeniz ve kafa karışıklığı yaşamamanız için bu yazıyı sizler için hazırladık. Söze giderken hangi çiçek alınır detaylara bakalım.

Söz Çiçeği Nasıl Olur?

Söz çiçeği seçerken öncelikle karar vermemiz gereken şey yapay mı yoksa canlı çiçek mi alacağınız olmalıdır. Genellikle canlı çiçekler tercih edilse de son dönemlerde yapay çiçeklerin de çok göz alıcı olması ile kafa karışıklığı yaşanabilmektedir. Söze giderken alınacak çiçek biraz da yaşanacak durumun içeriğine göre şekillenmelidir. Bazı sözler sadece ailelerin tanışması şeklinde olurken bazı sözlerde kız isteme de yapılmaktadır. Kız istemenin de içinde olacağı bir söz olacaksa söz çiçeği daha kız istemeye uygun bir çiçek hatta buket olmalıdır ve göz alıcı olmalıdır. Burada önceliğiniz evleneceğiniz kişinin favori çiçeğinden bir buket yaptırmak olacaktır. Eğer evleneceğiniz kişinin favori çiçeğinden bir buket yapılmasına imkân yoksa klasik seçeneklere yani gül ya da karışık buket cazip olur. Önemli olan nokta göz alıcı olması ve taze olmasıdır.

Söz Çiçeği Kaç Adet Olur?

Her çiçeğin alınan adetine göre belli anlamlara geldiği düşünüldüğü için söz için alınan çiçekte de belli bir adet olması önemlidir. Söz çiçeği olarak en çok tercih edilen çiçek gül olarak karşımıza çıkar. Özellikle gül tercih edecekseniz 41 tane gül sevdiğiniz kişiye onun için çok özel olduğunu söylemek gibidir.

İsteme Çiçeği Neden 41 Gül?

41 adet gül olmasının sebebi aslında 41 kere maşallah cümlesinden yola çıkılsa da güllerin belli bir sayıda olmasının anlamları vardır 41 tane gül ise "benim için çok özelsin" anlamına geldiği için söz ya da isteme merasimlerinde 41 adet kırmızı gül buketi tercih edilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: TÜRK-İŞ ilk resmi rakamı açıkladı! Yeni Asgari Ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?
TOKİ KURA TAKVİMİ SON DAKİKA: Yeni TOKİ kura çekimi için tarihler açıklandı! Ankara dahil birçok büyükşehir var
EYT SON DAKİKA: Tabloya bak öğren! Emeklilik için borçlanma hesapları netleşti: Milyonların gözü o tarihe döndü
Son dakika: Sahte doktor skandalında yeni gelişme: Başhekim ve 2 doktora verilen ceza belli oldu!
EYT SON DAKİKA: Bütün sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT yaş sınırı ne olacak?
Fondaş medya küplere bindi: Ekrem İmamoğlu'nu saksı olsun diye mi çağırdın?
SON DAKİKA | 6'lı masada çatlak sürüyor! İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Sen İstanbul'da kazanamadın
Son dakika: Sağlık çalışanlarının alacağı banka promosyonu belli oldu
Mesut Pazarcı Almanya'da 3 bin kişi dolandırmıştı! Dev vurgunda flaş gelişme
KYK burs ilk ödemeler ne zaman yapılacak, toplu mu ödenecek? 2022-2023 KYK burs/kredi ücretleri ne zaman hesaplara yatacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Söz Çiçeği Fikirleri – Kız İstemeye Giderken Hangi Çiçek Alınır ve Kaç Adet Olur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA