Söz Çiçeği Nasıl Kurutulur? Evde Sözden ve Nişandan Kalan Canlı Çiçek Nasıl Saklanır ve Kurutulur?

Söz çiçeği nasıl kurutulur özel bir günün çiçeği olduğundan bu yöntem kullanılmak istenir. Kalıcılığı arttırılarak Evde buket çiçek nasıl kurutulur için bir şeyler yapılabilir. Tahmin edinilenden fazla Canlı Çiçek Nasıl kurutulur çeşitleri vardır. Mesela Saç spreyi ile çiçek nasıl kurutulur bir önceki yargının örneğidir. Özellikle kadınlar çiçeklerin özel günden anı kalması için kurutmak ister. Hele de Gül demeti nasıl kurutulur en çok bakılandır. Çünkü hediye olarak en çok gül verilir. Gül haricinde Canlı buket çiçek nasıl saklanır içinde liste kabarıktır.

Söz Çiçeği Nasıl Kurutulur?

Söz nişandan önce yapılan küçük bir merasimdir. İstemede olduğu gibi söz organizasyonu sırasında da damat adayı geline adayına çiçek getirir. İsteğe bağlı olarak fakat genelde gelin adayları sözde verilen çiçeklerin saklanmasını isterler. Çiçekler canlı oldukları için ilk başlarda vazoya su koyularak ve çiçekler vazoya yerleştirilerek canlı kalınmaları sağlanır. Bir zamandan sonra çiçekler deforme olmaya başlar. Tamda bu noktada anısı olan çiçekler saklanmak istenir. Canlı bir çiçeğin uzun ömürlü saklanması içinde kurutulması gerekir. Birden fazla canlı çiçek kurutma işlemi vardır. Havayla kurutma, mikrodalga kullanılarak kurutma, kum kullanılarak kurutma, gliserin ile kurutma, baskılayarak kurutma gibi yöntemler vardır.

Evde Sözden ve Nişandan Kalan Canlı Çiçek Nasıl Saklanır ve Kurutulur?

Sözde verilen çiçeğin en bilindik saklanma şekli su dolu bir vazoda bekletilmesidir. Canlı çiçek su ile belirli bir zaman tazeliğini korur. Daha sonra solmaya ve yapraklarını dökmeye başlar. Yukarıda da canlı çiçeğin kurutulması için birçok alternatif verilmiştir. Bu alternatiflerden en bilinen ve kolay olanı hava ile çiçeğin kurutulmasıdır. Bu nedenle hava ile çiçek kurutma yönteminden bahsedilecektir. İlk olarak çiçeklerin temizlenmesi gerekir. Nemli bir ortamdan ziyade kuru ve sıcak bir havaya ihtiyaç vardır. Aksi takdirde çiçekler rengini yitirir, solar ve kurumaya başlar. Sıcak ve kuru bir ortamda kuruyan canlı çiçek için ışığında olmaması gerekir.