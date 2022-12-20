Söz Hazırlıkları Listesi - Evde Söz Nasıl Yapılır, Aile Arasında Kız İsteme ve Nişan İçin Neler Gereklidir, Misafirlere Ne İkram Edilir?

Evde söz nasıl yapılır diye düşünen çiftler söz tarihinden haftalar önce araştırma yapmaya ve listeyi tamamlamaya çalışırlar. Evde söz masası süsleme, ikramlıklar, isteme organizasyonu gibi pek çok konuyu düşünüp ayrıntılarıyla planlamaları gerekir. Liste yapılmalı ve halledilen her madde listeden silinmelidir. Bu şekilde söz merasimi ve hatta evde aile arası nişan nasıl olur diye düşünmeden işleri kolaylıkla halledebileceklerdir.

Evde Söz Nasıl Yapılır?

Evde söz yapılacaksa genellikle kız tarafının evinde yapılır. Kız tarafı hazırlıklarını yapar ve akşam da erkek tarafı gelir. Söz merasimi evde olacağı için kalabalık olmaması tercih edilir. Aileler sadece çok yakın akrabalarını davet ederler (amca, teyze vb.). Yine gelinin ve damadın yakın arkadaşlarından da bi kaç kişi gelebilir. Damat gelirken geline isteme çiçeği ve çikolata getirir. Bu çikolatalar kahvenin yanında servis edilir. Hoş sohbetten sonra kahveler yapılır ve isteme merasimi gerçekleşir. Daha sonrasında nişan veya söz organizasyonuna geçilir. Yüzükler takılıp kurdele kesildikten sonra ikramlar servis edilmeye başlanır.

Misafirlere Ne İkram Edilir?

Söz merasimi ve kız isteme deyince tabi ki akla ilk Türk kahvesi ikramı gelir. Türk kahvesi içildikten sonra kız isteme ve söz merasimi gerçekleşir. Bu merasimlerden sonra misafirlere çay ikram edilir. Söz merasimlerinde yemekten ziyade çayın yanında servis edilebilecek börek, kek, sarma ve kanepe tarzı ikramlar tercih edilir. Bunun yanında pasta da çok fazla tercih edilir.

Aile Arasında Kız İsteme ve Nişan İçin Ne Gereklidir?

Evde isteme organizasyonu ve aile arası nişan nasıl olur diye araştıran çiftler pek çok farklı fikirle karşılaşacaklardır. Öncelikle aile arasında kız isteme merasimi çok kabalık olmamalıdır. Yakın akrabalar ve birkaç yakın arkadaş yeterli olacaktır. Ortalama bir ev düşünüldüğünde misafir listesi 20-30'u geçmemelidir. Davetliler için yeterince oturacak alan olduğundan emin olunmalıdır. Eğer yeterli oturma alanı yoksa komşudan veya bir organizasyon şirketinden sandalye sağlanmalıdır.

Evde de olsa kız isteme ve nişan merasimlerinde konsept bir organizasyon seçebilirsiniz. Nişan süslemeleri, fotoğraf çekilecek bir arka plan, aydınlatmalar ve pasta için masa organizasyon şirketi tarafından sağlanan şeylerdir. Bu anları ölümsüzleştirmek için isteğe göre fotoğrafçı da ayarlanabilir. Yine unutulmaması gereken bir detay da nişanda davetlilere verilecek olan hediyeliklerdir. Pek çok seçenek mevcuttur. Örneğin; mumlar, bitkiler, anahtarlıklar, magnetler ve yeşeren kalemler vb.

Kız isteme ve kahve sunumu için damada özel fincan ve tepsi oldukça popülerdir. Yine aynı şekilde nişan yüzüklerini koymak için nişan tepsisi, makası ve kurdele de olmazsa olmazlar arasındadır. Bu tepsilerin de genel süslemeler ile uyumlu olması tercih edilir. Yine aynı şekilde damadın ve gelinin kıyafetleri, ayakkabıları, saç ve makyaj seçimleri de konseptten tamamen farklı olmamalıdır. Konseptle uyumlu seçilen elbiseler fotoğraflarda da daha şık duracaktır. Tercihe göre nişan merasiminde gelin ve damada takı, saat ve para hediye edilebilir. Nişan merasiminde kurdeleleri kesecek olan kişi ise aile büyüklerinden biri olarak seçilebilir.