Söz Yüzüklerini Kim Alır? Kız İsteme Yüzüklerini ve Nişan Alyanslarını Hangi Taraf Alır, Parasını Kız Tarafı Mı Erkek Tarafı Mı Öder?

Söz merasimi öncesinde yeni evlenecek bireyler ve aileleri için yapılması gereken önemli sorumluluklar vardır. Bunlardan bir tanesi de söz yüzüğünü almaktır. Tam bu noktada, hem kız tarafı hem de erkek tarafı "söz yüzüklerini kim alır?" sorusunun yanıtını doğru bir şekilde bilmelidir. Bu nedenle "söz yüzüklerini hangi taraf alır, nişanda alyansları kim alır, nişan yüzüğünü kız tarafı mı erkek tarafı mı alır?" sorularının yanıtı nişan ve söz merasimi öncesinde mutlaka araştırılmalıdır.

Söz Yüzüklerini Kim Alır?

Söz merasimi öncesinde hem kız tarafının hem de erkek tarafının yapması gereken ayrı ayrı hazırlıkları ve yerine getirmesi gereken sorumlulukları bulunur. Evlilik teklifinden sonra, aileler ile beraber bir söz kesilmesi gerekir. Söz kesilmeden önce yüzükler alınır ve süslenmiş olan bir tepsiye yerleştirilir. Söz ve nişan merasimler ayrı ayrı yapılacak ise söz yüzüğünün erkek tarafının alması daha uygundur. Ancak söz ve nişan merasimlerini ayrı ayrı değil birleşik yapacak iseniz ortak bir karar alınarak yüzüklerin alınması daha uygun olacaktır.

Kız İsteme Yüzüklerini ve Nişan Alyanslarını Hangi Taraf Alır?

Kız isteme yüzükleri. söz merasiminde takılan söz yüzüğü olarak da bilinir. Nişan ise söz merasiminin bir sonraki adımını temsil eder. Nişanda ise kız ve erkeğe nişan alyansları takılır. Aileler arasında kız isteme yüzüklerini ve nişan alyanslarını kimin alacağı konusu bazı kafa karışıklıklarına sebep olabilir. Genellikle kız isteme yüzüklerinin erkek tarafının, nişan alyanslarını ise kız tarafının alması daha uygun olarak bilinir. Fakat aileler kendi aralarında konuşup hangi yüzüğün kim tarafından alınacağına ya da ortak bir şekilde yüzüklerin alınması gerektiğine karar verebilirler.