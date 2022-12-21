Söz Yüzüklerini Kim Takar? Kız İsteme, Nişan ve Söz Yüzüğü Kurdelesini Kim Keser?

Evlenmeye karar verenler için nişan ilk adımdır ve kişiler, söz yüzüğünü kim keser sorusuna cevap arar. Söz yüzüğü kurdelesini kim keser diyenler için bunu genellikle, damat veya gelin adayının aile büyükleri yapar. Nişanda yüzükleri hangi taraf keser sorusunun yanıtı, ilk kez sözlenecek ve nişan töreni yapacak olanlar tarafından araştırılır. Nişanda yüzüğü hangi taraf takar diye merak edenler, kız mı yoksa oğlan tarafından biri mi olmalı diye düşünebilir. Söz yüzüğünü kıza kim takar?

Söz Yüzüğünü Kim Keser?

Yüzükler, bazen kız isteme sırasında bazen ise ayrı olarak yapılan nişan töreninde takılır. Nişan merasimi için seçilen mekan farklı olsa bile değişmeyen bazı adetler bulunur. Bunlardan biri ise kurdele kesmedir. Nişan tepsisi ile getirilen kurdele ile bağlı yüzükleri, makasla kesmekle görevli olan biri olması gerekir. Bu kişinin, bunu yapmadan önce anlamlı bir konuşma yapması beklenir. Çoğunlukla, aile içinde yaşça büyük olan ve saygı duyulan bir birey tarafından söz yüzükleri kesilir. Kız mı yoksa erkek tarafından mı olacağı ise ailelerin arasındaki anlaşmaya bağlıdır.

Söz Tepsisini Kim Tutar?

Söz merasimi sırasında kız ve erkeğe takılacak olan kurdeleli yüzükler ve makas, genellikle gümüş ve süslemeli bir tepsi ile getirilir. Tören sırasında tepsiyi kimin tutması gerektiği ise bazen karar verilmekte zorlanılan bir husustur. Gelenek ve göreneklerimize göre söz tepsisini tutması gereken kişi, gelin adayının kız kardeşidir. Ancak, kız kardeşi olmayan kişiler için bu işi akrabaları veya yakın arkadaşlarından biri de yapabilir. Burada önemli olan, tutan kişinin kadın olmasıdır. Çünkü, adetlerimizde bir erkeğin söz tepsisi tutması genel olarak uygun karşılanmayan bir durumdur.