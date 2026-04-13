Sözcü’den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e itibar suikastı! Gerçekler ortaya çıktı

Sözcü Gazetesi'nin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hedef alan haberi, kullandığı ifadelerle tepki çekti. Gazete, "Tekinsiz hareket", "Cumhuriyet düşmanının kitabını tanıttı" ve "Bunların derdi laik Cumhuriyet'i yıkmak" gibi ağır ithamlarla tek bir fotoğraf üzerinden kamuoyuna yön vermeye çalıştı.
Haberde ayrıca "Kahrolsun Kemalizm, yaşasın şeriat" ve "Hiç utanmıyorlar" gibi ifadeler öne çıkarılarak, fotoğraf üzerinden geniş çaplı bir suçlama dili kuruldu.
ALINTILARLA ALGI İNŞASI
Ancak Ankara'daki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu ifadelerle oluşturulan tablo gerçeği yansıtmıyor. Söz konusu fotoğrafın bir toplantı çıkışında tamamen spontane şekilde çekildiği, Bakan Yusuf Tekin'in fotoğraftaki kişiyi tanımadığı ve herhangi bir içerik bilgisine sahip olmadığı açık şekilde ifade ediliyor.
En kritik gerçek ise özellikle gizleniyor. Fotoğraftaki kitap Bakan Tekin'in elinde değil. Kitap, fotoğraf çektiren şahsın elinde bulunuyor ve Bakan Tekin'in kitaba baktığına dair en ufak bir durum söz konusu değil.
GERÇEKLER BİLE BİLE ÇARPITILDI
Ankara'daki kaynaklardan edinilen bilgilere göre tüm bu gerçekler bilinmesine rağmen haberin bu şekilde servis edilmesi, "bilinçli karalama ve itibar suikastı" değerlendirmelerini güçlendiriyor. Tek bir fotoğraf üzerinden gerçekle ilgisi olmayan ağır ithamların yöneltilmesi dikkat çekiyor.
FETÖ İLE MÜCADELESİYLE BİLİNİYOR
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, geçmişte Fetullahçı Terör Örgütü'nün hedefindeki isimlerden biri olduğu biliniyor. Tekin, 17-25 Aralık süreci öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptığı dönemde FETÖ'ye bağlı dershanelerin kapatılması sürecini yürüten kritik isimlerden biri olmuştu.
Bu yönüyle örgütün doğrudan hedef aldığı isimlerden biri olan Tekin'in, bugün tek bir fotoğraf karesi üzerinden bu şekilde hedef alınması Ankara'da dikkat çekici bulunuyor.
HABER DEĞİL KARALAMA
Ortada bir haber değil, açık bir karalama kampanyası olduğu ifade ediliyor. Basit bir hatıra fotoğrafı üzerinden Cumhuriyet karşıtlığı gibi son derece ağır suçlamalar yapılması, gazetecilikten çok hedef gösterme ve itibarsızlaştırma çabası olarak değerlendiriliyor.
TEK KAREYLE HÜKÜM VERDİLER
Ne kitap Bakan'ın elinde, ne şahısla bir tanışıklık var, ne de bilinçli bir tercih söz konusu. Ancak buna rağmen tek bir kare üzerinden hüküm verilmesi, Ankara'da "açık bir itibar suikastı" olarak yorumlanıyor.