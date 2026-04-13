Sözcü’den Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e itibar suikastı! Gerçekler ortaya çıktı

ALINTILARLA ALGI İNŞASI

Ancak Ankara'daki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu ifadelerle oluşturulan tablo gerçeği yansıtmıyor. Söz konusu fotoğrafın bir toplantı çıkışında tamamen spontane şekilde çekildiği, Bakan Yusuf Tekin'in fotoğraftaki kişiyi tanımadığı ve herhangi bir içerik bilgisine sahip olmadığı açık şekilde ifade ediliyor.

En kritik gerçek ise özellikle gizleniyor. Fotoğraftaki kitap Bakan Tekin'in elinde değil. Kitap, fotoğraf çektiren şahsın elinde bulunuyor ve Bakan Tekin'in kitaba baktığına dair en ufak bir durum söz konusu değil.