Sözel bölümler ve sayısal bölümler nelerdir? 2 ve 4 yıllık sözel, eşit ağırlık ve sayısal bölümler, meslekler ve puanları 2022

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih süreci başladı. Bu süreçte adaylar, kendilerine yol gösterecek olan taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin araştırmaları hızlandırırken, eşit ağırlık, sözel ve sayısal bölümleri araştırma konusu oldu. Peki, sözel bölümler, eşit ağırlık bölümleri ve sayısal bölümler nelerdir? İşte, 2 ve 4 yıllık sözel, eşit ağırlık ve sayısal bölümler, meslekler ve puanları…
SÖZEL BÖLÜMLER 2022
Üniversitelerin sözel puanıyla alım yapan bölümleri merak ediliyor. YKS sonuçları ile tercih yapacak adaylar, sözel bölümler nelerdir diye araştırıyor. İşte bu yıl öğrenci alımı yapacak olan sözel bölümler;
|Bölüm (Lisans) Adı
|Puan Türü
|Üniversite Sayısı
|Program Sayısı
|Bölüm (Lisans) Adı
|Puan Türü
|Üniversite Sayısı
|Program Sayısı
|Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|250
|360
|Türk Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|120
|198
|İlahiyat Taban Puanları
|SÖZ
|54
|197
|Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Taban Puanları
|SÖZ
|94
|185
|Tarih Taban Puanları
|SÖZ
|112
|183
|Radyo, Televizyon Ve Sinema Taban Puanları
|SÖZ
|67
|121
|Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|86
|115
|İslami İlimler Taban Puanları
|SÖZ
|36
|107
|Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|83
|104
|Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları
|SÖZ
|48
|88
|Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Taban Puanları
|SÖZ
|40
|77
|Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Taban Puanları
|SÖZ
|39
|69
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|65
|66
|Yeni Medya Ve İletişim Taban Puanları
|SÖZ
|28
|66
|Coğrafya Taban Puanları
|SÖZ
|47
|64
|Gazetecilik Taban Puanları
|SÖZ
|43
|64
|Sanat Tarihi Taban Puanları
|SÖZ
|43
|52
|İletişim Ve Tasarımı Taban Puanları
|SÖZ
|18
|37
|Yeni Medya Taban Puanları
|SÖZ
|9
|26
|Çizgi Film Ve Animasyon Taban Puanları
|SÖZ
|11
|22
|Rekreasyon Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|18
|22
|Medya Ve İletişim Taban Puanları
|SÖZ
|8
|21
|Reklamcılık Taban Puanları
|SÖZ
|11
|19
|Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Taban Puanları
|SÖZ
|18
|18
|Sinema Ve Televizyon Taban Puanları
|SÖZ
|10
|16
|İlahiyat Fakültesi Taban Puanları
|SÖZ
|6
|15
|Film Tasarımı Taban Puanları
|SÖZ
|6
|12
|Televizyon Haberciliği Ve Programcılığı Taban Puanları
|SÖZ
|4
|8
|Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|8
|8
|Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|7
|7
|İletişim Tasarımı Ve Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|4
|7
|Sanat Ve Kültür Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|4
|7
|Tarih Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|7
|7
|Sanat Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|3
|6
|Türk Halkbilimi Taban Puanları
|SÖZ
|6
|6
|Medya Ve Görsel Sanatlar Taban Puanları
|SÖZ
|2
|5
|Reklam Tasarımı Ve İletişimi Taban Puanları
|SÖZ
|2
|5
|Animasyon Ve Oyun Tasarımı Taban Puanları
|SÖZ
|1
|4
|Çerkez Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|4
|4
|Fotoğraf Ve Video Taban Puanları
|SÖZ
|4
|4
|Görsel Sanatlar Taban Puanları
|SÖZ
|2
|4
|İletişim Bilimleri Taban Puanları
|SÖZ
|3
|4
|Kurgu-Ses Ve Görüntü Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|2
|4
|Radyo Ve Televizyon Taban Puanları
|SÖZ
|1
|4
|El Sanatları Taban Puanları
|SÖZ
|2
|3
|Gürcü Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|3
|3
|Halkla İlişkiler Taban Puanları
|SÖZ
|1
|3
|İletişim Sanatları Taban Puanları
|SÖZ
|1
|3
|Kürt Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|3
|3
|Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|Basın Ve Yayın Taban Puanları
|SÖZ
|2
|2
|Canlandırma Filmi Tasarım Ve Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|Film Tasarım Ve Yazarlık Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|İletişim Tasarımı Ve Medya Taban Puanları
|SÖZ
|2
|2
|İslam Ve Din Bilimleri Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|Kültür Ve İletişim Bilimleri Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|Sinema Ve Dijital Medya Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji Taban Puanları
|SÖZ
|2
|2
|Zaza Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|2
|2
|Azerbaycan Dili Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Azerbaycan Türkçesi Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Film Tasarım Ve Yönetmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Geleneksel Türk Sanatları Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|İletişim Fakültesi Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|İslam Bilimleri Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Kazak Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Sümeroloji Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Süryani Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Türkoloji Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ 2022
Üniversitelerin eşit ağırlık puanıyla alım yapan bölümleri merak ediliyor. YKS sonuçları ile tercih yapacak adaylar, eşit ağırlık bölümleri nelerdir diye araştırıyor. İşte bu yıl öğrenci alımı yapacak olan eşit ağırlık bölümleri;
|Bölüm (Lisans) Adı
|Puan Türü
|Üniversite Sayısı
|Program Sayısı
|Bölüm (Lisans) Adı
|Puan Türü
|Üniversite Sayısı
|Program Sayısı
|Psikoloji Taban Puanları
|EA
|132
|327
|İşletme Taban Puanları
|EA
|156
|318
|Havacılık Yönetimi Taban Puanları
|EA
|160
|300
|Sağlık Yönetimi Taban Puanları
|EA
|162
|234
|İktisat Taban Puanları
|EA
|108
|185
|Hukuk Taban Puanları
|EA
|88
|172
|Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Taban Puanları
|EA
|101
|161
|Sosyoloji Taban Puanları
|EA
|106
|156
|Çocuk Gelişimi Taban Puanları
|EA
|84
|148
|Uluslararası İlişkiler Taban Puanları
|EA
|86
|147
|Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları
|EA
|75
|147
|Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Taban Puanları
|EA
|99
|138
|İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Taban Puanları
|EA
|45
|123
|Sosyal Hizmet Taban Puanları
|EA
|67
|106
|Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları
|EA
|49
|101
|Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları
|EA
|82
|99
|Maliye Taban Puanları
|EA
|58
|85
|Uluslararası Ticaret Ve Finans Taban Puanları
|EA
|40
|81
|Turizm İşletmeciliği Taban Puanları
|EA
|60
|77
|Felsefe Taban Puanları
|EA
|66
|76
|Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Taban Puanları
|EA
|49
|73
|Finans Ve Bankacılık Taban Puanları
|EA
|41
|56
|Lojistik Taban Puanları
|EA
|23
|56
|Lojistik Yönetimi Taban Puanları
|EA
|28
|53
|Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Taban Puanları
|EA
|32
|53
|Ekonomi Taban Puanları
|EA
|25
|52
|Spor Yöneticiliği Taban Puanları
|EA
|38
|51
|Arkeoloji Taban Puanları
|EA
|44
|47
|Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları
|EA
|31
|39
|Kamu Yönetimi Taban Puanları
|EA
|23
|39
|Muhasebe Ve Finans Yönetimi Taban Puanları
|EA
|21
|33
|Rekreasyon Taban Puanları
|EA
|19
|27
|Ekonometri Taban Puanları
|EA
|22
|26
|Ekonomi Ve Finans Taban Puanları
|EA
|13
|26
|Grafik Tasarım Taban Puanları
|EA
|12
|25
|Tarım Ekonomisi Taban Puanları
|EA
|23
|24
|Antrenörlük Eğitimi Taban Puanları
|EA
|14
|23
|Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Taban Puanları
|EA
|12
|18
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Taban Puanları
|EA
|12
|18
|Moda Tasarımı Taban Puanları
|EA
|13
|17
|Uluslararası İşletmecilik Ve Ticaret Taban Puanları
|EA
|12
|17
|Bilgi Ve Belge Yönetimi Taban Puanları
|EA
|13
|16
|İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları
|EA
|13
|16
|İslam Ekonomisi Ve Finans Taban Puanları
|EA
|5
|15
|Uluslararası Lojistik Yönetimi Taban Puanları
|EA
|4
|13
|Bankacılık Ve Sigortacılık Taban Puanları
|EA
|8
|12
|Turizm Ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları
|EA
|10
|12
|Uluslararası İşletme Yönetimi Taban Puanları
|EA
|8
|12
|Uluslararası Ticaret Taban Puanları
|EA
|6
|12
|Antropoloji Taban Puanları
|EA
|10
|11
|Moda Ve Tekstil Tasarımı Taban Puanları
|EA
|6
|11
|Uluslararası Finans Ve Bankacılık Taban Puanları
|EA
|6
|11
|Pazarlama Taban Puanları
|EA
|7
|10
|Uluslararası Finans Taban Puanları
|EA
|4
|9
|Elektronik Ticaret Ve Teknoloji Yönetimi Taban Puanları
|EA
|5
|8
|Gümrük İşletme Taban Puanları
|EA
|7
|8
|Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Taban Puanları
|EA
|7
|8
|Sigortacılık Taban Puanları
|EA
|7
|8
|Spor Bilimleri Taban Puanları
|EA
|5
|8
|Bankacılık Ve Finans Taban Puanları
|EA
|2
|7
|Gayrimenkul Ve Varlık Değerleme Taban Puanları
|EA
|2
|7
|İşletme Enformatiği Taban Puanları
|EA
|4
|6
|Girişimcilik Taban Puanları
|EA
|2
|5
|Konaklama İşletmeciliği Taban Puanları
|EA
|5
|5
|Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Taban Puanları
|EA
|3
|4
|İşletme Bilgi Yönetimi Taban Puanları
|EA
|2
|4
|Mutfak Sanatları Ve Yönetimi Taban Puanları
|EA
|1
|4
|Otel Yöneticiliği Taban Puanları
|EA
|2
|4
|Sigortacılık Ve Sosyal Güvenlik Taban Puanları
|EA
|2
|4
|Turizm Ve Otelcilik Taban Puanları
|EA
|1
|4
|Uluslararası İşletmecilik Taban Puanları
|EA
|3
|4
|Avrupa Birliği İlişkileri Taban Puanları
|EA
|2
|3
|Bilim Tarihi Taban Puanları
|EA
|3
|3
|Enerji Yönetimi Taban Puanları
|EA
|2
|3
|Felsefe Grubu Öğretmenliği Taban Puanları
|EA
|3
|3
|İnsan Ve Toplum Bilimleri Taban Puanları
|EA
|1
|3
|Organik Tarım İşletmeciliği Taban Puanları
|EA
|3
|3
|Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi Taban Puanları
|EA
|3
|3
|Sanat Ve Sosyal Bilimler Programları Taban Puanları
|EA
|1
|3
|Sermaye Piyasası Taban Puanları
|EA
|2
|3
|Siyasal Bilimler Ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları
|EA
|1
|3
|Sosyal Ve Siyasal Bilimler Taban Puanları
|EA
|1
|3
|Takı Tasarımı Taban Puanları
|EA
|2
|3
|Teknoloji Ve Bilgi Yönetimi Taban Puanları
|EA
|1
|3
|Ulaştırma Ve Lojistik Taban Puanları
|EA
|3
|3
|Uluslararası Ekonomik İlişkiler Taban Puanları
|EA
|1
|3
|Uluslararası Girişimcilik Taban Puanları
|EA
|1
|3
|Yönetim Bilimleri Programları Taban Puanları
|EA
|1
|3
|Grafik Taban Puanları
|EA
|2
|2
|İktisadi Ve İdari Bilimler Programları Taban Puanları
|EA
|1
|2
|İktisadi Ve İdari Programlar Taban Puanları
|EA
|1
|2
|Kuyumculuk Ve Mücevher Tasarımı Taban Puanları
|EA
|2
|2
|Küresel Siyaset Ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları
|EA
|1
|2
|Muhasebe Ve Denetim Taban Puanları
|EA
|1
|2
|Restorasyon Ve Konservasyon Taban Puanları
|EA
|1
|2
|Sermaye Piyasaları Ve Portföy Yönetimi Taban Puanları
|EA
|1
|2
|Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Taban Puanları
|EA
|2
|2
|Siyaset Bilimi Taban Puanları
|EA
|2
|2
|Tapu Kadastro Taban Puanları
|EA
|2
|2
|Tarım Ticareti Ve İşletmeciliği Taban Puanları
|EA
|1
|2
|Tarih Öncesi Arkeolojisi Taban Puanları
|EA
|2
|2
|Tekstil Tasarımı Taban Puanları
|EA
|1
|2
|Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Taban Puanları
|EA
|1
|2
|Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Taban Puanları
|EA
|2
|2
|Aile Ve Tüketici Bilimleri Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Aktüerya Ve Risk Yönetimi Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Ayakkabı Tasarımı Ve Üretimi Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Bankacılık Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Deniz İşletmeciliği Ve Yönetimi Taban Puanları
|EA
|1
|1
|El Sanatları Tasarımı Ve Üretimi Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Grafik Sanatlar Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Konaklama Ve Turizm İşletmeciliği Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Kuyumculuk Ve Mücevherat Tasarımı Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Muhasebe Bilgi Sistemleri Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Müzecilik Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Politika Ve Ekonomi Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Öğretmenliği Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Seramik Tasarımı Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Seyahat İşletmeciliği Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Sigortacılık Ve Aktüerya Bilimleri Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Sigortacılık Ve Risk Yönetimi Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Türk İslam Arkeolojisi Taban Puanları
|EA
|1
|1
|Yerel Yönetimler Taban Puanları
|EA
|1
|1
SAYISAL BÖLÜMLER 2022
Üniversitelerin sayısal puanıyla alım yapan bölümleri merak ediliyor. YKS sonuçları ile tercih yapacak adaylar, sayısal bölümler nelerdir diye araştırıyor. İşte bu yıl öğrenci alımı yapacak olan sayısal bölümler;
|Bölüm (Lisans) Adı
|Puan Türü
|Üniversite Sayısı
|Program Sayısı
|Bölüm (Lisans) Adı
|Puan Türü
|Üniversite Sayısı
|Program Sayısı
|Tıp Taban Puanları
|SAY
|231
|449
|Diş Hekimliği Taban Puanları
|SAY
|188
|344
|Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|158
|285
|Hemşirelik Taban Puanları
|SAY
|146
|262
|Yazılım Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|113
|252
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|141
|244
|Mimarlık Taban Puanları
|SAY
|117
|208
|Makine Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|115
|195
|Beslenme Ve Diyetetik Taban Puanları
|SAY
|97
|191
|Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Taban Puanları
|SAY
|98
|190
|Endüstri Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|102
|184
|İnşaat Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|124
|184
|Matematik Taban Puanları
|SAY
|103
|122
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları
|SAY
|86
|104
|Moleküler Biyoloji Ve Genetik Taban Puanları
|SAY
|61
|96
|Eczacılık Taban Puanları
|SAY
|43
|88
|İç Mimarlık Taban Puanları
|SAY
|38
|87
|Ebelik Taban Puanları
|SAY
|61
|84
|Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|38
|73
|Kimya Taban Puanları
|SAY
|61
|68
|Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları
|SAY
|65
|65
|Biyoloji Taban Puanları
|SAY
|58
|60
|Endüstriyel Tasarım Taban Puanları
|SAY
|32
|59
|Fizik Taban Puanları
|SAY
|50
|58
|Dil Ve Konuşma Terapisi Taban Puanları
|SAY
|23
|52
|Gıda Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|45
|52
|Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları
|SAY
|45
|52
|Odyoloji Taban Puanları
|SAY
|28
|51
|Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|33
|48
|Kimya Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|35
|46
|Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları
|SAY
|22
|41
|Şehir Ve Bölge Planlama Taban Puanları
|SAY
|35
|40
|Uçak Gövde-Motor Bakım Taban Puanları
|SAY
|20
|38
|Veteriner Taban Puanları
|SAY
|31
|37
|Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|27
|36
|Bahçe Bitkileri Taban Puanları
|SAY
|35
|35
|Bitki Koruma Taban Puanları
|SAY
|32
|32
|Ergoterapi Taban Puanları
|SAY
|16
|31
|Tarla Bitkileri Taban Puanları
|SAY
|30
|30
|Çevre Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|24
|27
|Dijital Oyun Tasarımı Taban Puanları
|SAY
|12
|27
|Enerji Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|17
|26
|Pilotaj Taban Puanları
|SAY
|13
|26
|Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri Taban Puanları
|SAY
|12
|25
|Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Taban Puanları
|SAY
|16
|23
|Zootekni Taban Puanları
|SAY
|22
|23
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|11
|22
|İstatistik Taban Puanları
|SAY
|20
|22
|Biyomühendislik Taban Puanları
|SAY
|18
|21
|Otomotiv Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|11
|18
|Biyosistem Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|16
|17
|Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları
|SAY
|15
|16
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|9
|16
|Harita Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|15
|16
|İş Sağlığı Ve Güvenliği Taban Puanları
|SAY
|12
|16
|Su Ürünleri Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|15
|16
|Uçak Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|8
|16
|Havacılık Elektrik Ve Elektroniği Taban Puanları
|SAY
|9
|15
|Havacılık Ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|9
|15
|Tekstil Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|14
|15
|Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Taban Puanları
|SAY
|15
|15
|Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|6
|14
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|6
|14
|Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları
|SAY
|8
|14
|Ortez-Protez Taban Puanları
|SAY
|9
|14
|Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|7
|13
|Matematik Öğretmenliği Taban Puanları
|SAY
|13
|13
|Uçak Elektrik-Elektronik Taban Puanları
|SAY
|6
|13
|Maden Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|12
|12
|Orman Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|12
|12
|Genetik Ve Biyomühendislik Taban Puanları
|SAY
|6
|11
|Hemşirelik Yüksekokulu Taban Puanları
|SAY
|4
|11
|Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|11
|11
|Tarımsal Biyoteknoloji Taban Puanları
|SAY
|11
|11
|Jeoloji Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|9
|10
|Kimya Öğretmenliği Taban Puanları
|SAY
|9
|9
|Orman Endüstrisi Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|9
|9
|Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|6
|9
|Aktüerya Bilimleri Taban Puanları
|SAY
|7
|8
|Elektrik Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|5
|8
|Fizik Öğretmenliği Taban Puanları
|SAY
|8
|8
|Tarımsal Yapılar Ve Sulama Taban Puanları
|SAY
|8
|8
|Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları
|SAY
|7
|7
|İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları
|SAY
|4
|7
|Jeofizik Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|5
|7
|Yapay Zeka Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|3
|7
|Astronomi Ve Uzay Bilimleri Taban Puanları
|SAY
|5
|6
|Biyoteknoloji Taban Puanları
|SAY
|6
|6
|Endüstri Ve Sistem Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|2
|6
|Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|3
|6
|Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|5
|6
|Mühendislik Programları Taban Puanları
|SAY
|2
|6
|Biyokimya Taban Puanları
|SAY
|4
|5
|Fizik Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|5
|5
|İşletme Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|3
|5
|Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|2
|5
|Uzay Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|3
|5
|Adli Bilimler Taban Puanları
|SAY
|2
|4
|Adli Bilişim Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|4
|Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|3
|4
|Bölüm (Lisans) Adı
|Puan Türü
|Üniversite Sayısı
|Program Sayısı
|Bölüm (Lisans) Adı
|Puan Türü
|Üniversite Sayısı
|Program Sayısı
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları
|SAY
|2
|4
|Bitkisel Üretim Ve Teknolojileri Taban Puanları
|SAY
|3
|4
|Endüstri Mühendisliği Programları Taban Puanları
|SAY
|1
|4
|Geomatik Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|3
|4
|Gerontoloji Taban Puanları
|SAY
|3
|4
|Güverte Taban Puanları
|SAY
|1
|4
|Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|2
|4
|Matematik Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|2
|4
|Perfüzyon Taban Puanları
|SAY
|2
|4
|Yazılım Geliştirme Taban Puanları
|SAY
|2
|4
|Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|3
|3
|Genetik Ve Yaşam Bilimleri Programları Taban Puanları
|SAY
|1
|3
|Gıda Teknolojisi Taban Puanları
|SAY
|3
|3
|Kimya-Biyoloji Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|3
|Meteoroloji Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|2
|3
|Moleküler Biyoteknoloji Taban Puanları
|SAY
|1
|3
|Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Programları Taban Puanları
|SAY
|1
|3
|Nükleer Enerji Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|2
|3
|Tıp Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|2
|3
|Uçak Ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|2
|3
|Biyoenformatik Ve Genetik Taban Puanları
|SAY
|1
|2
|Enerji Bilimi Ve Teknolojileri Taban Puanları
|SAY
|1
|2
|Fotonik Taban Puanları
|SAY
|2
|2
|Gemi Ve Yat Tasarımı Taban Puanları
|SAY
|1
|2
|Hayvansal Üretim Ve Teknolojileri Taban Puanları
|SAY
|2
|2
|Makine Ve İmalat Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|2
|2
|Malzeme Bilimi Ve Teknolojileri Taban Puanları
|SAY
|1
|2
|Mekatronik Sistemler Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|2
|Raylı Sistemler Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|2
|Süt Teknolojisi Taban Puanları
|SAY
|2
|2
|Ulaştırma Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|2
|Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Taban Puanları
|SAY
|2
|2
|Astronomi Ve Astrofizik Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Bahçe Bitkileri Üretimi Ve Pazarlaması Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Basım Teknolojileri Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Bilgisayar-Enformatik Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Biyoteknoloji Ve Moleküler Biyoloji Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Cevher Hazırlama Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Deri Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Elektronik Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Enerji Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Gemi Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Havacılık Elektroniği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Hidrojeoloji Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|İmalat Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Kimya Ve Süreç Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Uçak Elektrik-Elektronik Taban Puanları
|SAY
|6
|13
|Uçak Gövde-Motor Bakım Taban Puanları
|SAY
|20
|38
|Uçak Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|8
|16
|Uçak Ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|2
|3
|Veteriner Taban Puanları
|SAY
|31
|37
|Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Yapay Zeka Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|3
|7
|Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Yazılım Geliştirme Taban Puanları
|SAY
|2
|4
|Yazılım Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|113
|252
|Yer Bilimleri Mühendisliği Programları Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Ziraat Mühendisliği Programları Taban Puanları
|SAY
|1
|1
|Zootekni Taban Puanları
|SAY
|22
|23
|Çevre Mühendisliği Taban Puanları
|SAY
|24
|27
|Şehir Ve Bölge Planlama Taban Puanları
|SAY
|35
|40
Sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerin taban puanlarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;
2022 EŞİT AĞIRLIK, SÖZEL, SAYISAL TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ