Sözel bölümler ve sayısal bölümler nelerdir? 2 ve 4 yıllık sözel, eşit ağırlık ve sayısal bölümler, meslekler ve puanları 2022

SÖZEL BÖLÜMLER 2022

Üniversitelerin sözel puanıyla alım yapan bölümleri merak ediliyor. YKS sonuçları ile tercih yapacak adaylar, sözel bölümler nelerdir diye araştırıyor. İşte bu yıl öğrenci alımı yapacak olan sözel bölümler;

Bölüm (Lisans) Adı Puan Türü Üniversite Sayısı Program Sayısı Bölüm (Lisans) Adı Puan Türü Üniversite Sayısı Program Sayısı Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 250 360 Türk Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 120 198 İlahiyat Taban Puanları SÖZ 54 197 Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Taban Puanları SÖZ 94 185 Tarih Taban Puanları SÖZ 112 183 Radyo, Televizyon Ve Sinema Taban Puanları SÖZ 67 121 Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 86 115 İslami İlimler Taban Puanları SÖZ 36 107 Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 83 104 Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları SÖZ 48 88 Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Taban Puanları SÖZ 40 77 Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Taban Puanları SÖZ 39 69 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 65 66 Yeni Medya Ve İletişim Taban Puanları SÖZ 28 66 Coğrafya Taban Puanları SÖZ 47 64 Gazetecilik Taban Puanları SÖZ 43 64 Sanat Tarihi Taban Puanları SÖZ 43 52 İletişim Ve Tasarımı Taban Puanları SÖZ 18 37 Yeni Medya Taban Puanları SÖZ 9 26 Çizgi Film Ve Animasyon Taban Puanları SÖZ 11 22 Rekreasyon Yönetimi Taban Puanları SÖZ 18 22 Medya Ve İletişim Taban Puanları SÖZ 8 21 Reklamcılık Taban Puanları SÖZ 11 19 Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Taban Puanları SÖZ 18 18 Sinema Ve Televizyon Taban Puanları SÖZ 10 16 İlahiyat Fakültesi Taban Puanları SÖZ 6 15 Film Tasarımı Taban Puanları SÖZ 6 12 Televizyon Haberciliği Ve Programcılığı Taban Puanları SÖZ 4 8 Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 8 8 Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 7 7 İletişim Tasarımı Ve Yönetimi Taban Puanları SÖZ 4 7 Sanat Ve Kültür Yönetimi Taban Puanları SÖZ 4 7 Tarih Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 7 7 Sanat Yönetimi Taban Puanları SÖZ 3 6 Türk Halkbilimi Taban Puanları SÖZ 6 6 Medya Ve Görsel Sanatlar Taban Puanları SÖZ 2 5 Reklam Tasarımı Ve İletişimi Taban Puanları SÖZ 2 5 Animasyon Ve Oyun Tasarımı Taban Puanları SÖZ 1 4 Çerkez Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 4 4 Fotoğraf Ve Video Taban Puanları SÖZ 4 4 Görsel Sanatlar Taban Puanları SÖZ 2 4 İletişim Bilimleri Taban Puanları SÖZ 3 4 Kurgu-Ses Ve Görüntü Yönetimi Taban Puanları SÖZ 2 4 Radyo Ve Televizyon Taban Puanları SÖZ 1 4 El Sanatları Taban Puanları SÖZ 2 3 Gürcü Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 3 3 Halkla İlişkiler Taban Puanları SÖZ 1 3 İletişim Sanatları Taban Puanları SÖZ 1 3 Kürt Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 3 3 Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Taban Puanları SÖZ 1 2 Basın Ve Yayın Taban Puanları SÖZ 2 2 Canlandırma Filmi Tasarım Ve Yönetimi Taban Puanları SÖZ 1 2 Film Tasarım Ve Yazarlık Taban Puanları SÖZ 1 2 İletişim Tasarımı Ve Medya Taban Puanları SÖZ 2 2 İslam Ve Din Bilimleri Taban Puanları SÖZ 1 2 Kültür Ve İletişim Bilimleri Taban Puanları SÖZ 1 2 Sinema Ve Dijital Medya Taban Puanları SÖZ 1 2 Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji Taban Puanları SÖZ 2 2 Zaza Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 2 2 Azerbaycan Dili Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 1 1 Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 1 1 Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 1 1 Azerbaycan Türkçesi Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 1 1 Film Tasarım Ve Yönetmenliği Taban Puanları SÖZ 1 1 Geleneksel Türk Sanatları Taban Puanları SÖZ 1 1 İletişim Fakültesi Taban Puanları SÖZ 1 1 İslam Bilimleri Taban Puanları SÖZ 1 1 Kazak Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 1 1 Sümeroloji Taban Puanları SÖZ 1 1 Süryani Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 1 1 Türkoloji Taban Puanları SÖZ 1 1

EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ 2022

Üniversitelerin eşit ağırlık puanıyla alım yapan bölümleri merak ediliyor. YKS sonuçları ile tercih yapacak adaylar, eşit ağırlık bölümleri nelerdir diye araştırıyor. İşte bu yıl öğrenci alımı yapacak olan eşit ağırlık bölümleri;

Bölüm (Lisans) Adı Puan Türü Üniversite Sayısı Program Sayısı Bölüm (Lisans) Adı Puan Türü Üniversite Sayısı Program Sayısı Psikoloji Taban Puanları EA 132 327 İşletme Taban Puanları EA 156 318 Havacılık Yönetimi Taban Puanları EA 160 300 Sağlık Yönetimi Taban Puanları EA 162 234 İktisat Taban Puanları EA 108 185 Hukuk Taban Puanları EA 88 172 Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Taban Puanları EA 101 161 Sosyoloji Taban Puanları EA 106 156 Çocuk Gelişimi Taban Puanları EA 84 148 Uluslararası İlişkiler Taban Puanları EA 86 147 Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları EA 75 147 Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Taban Puanları EA 99 138 İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Taban Puanları EA 45 123 Sosyal Hizmet Taban Puanları EA 67 106 Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları EA 49 101 Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları EA 82 99 Maliye Taban Puanları EA 58 85 Uluslararası Ticaret Ve Finans Taban Puanları EA 40 81 Turizm İşletmeciliği Taban Puanları EA 60 77 Felsefe Taban Puanları EA 66 76 Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Taban Puanları EA 49 73 Finans Ve Bankacılık Taban Puanları EA 41 56 Lojistik Taban Puanları EA 23 56 Lojistik Yönetimi Taban Puanları EA 28 53 Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Taban Puanları EA 32 53 Ekonomi Taban Puanları EA 25 52 Spor Yöneticiliği Taban Puanları EA 38 51 Arkeoloji Taban Puanları EA 44 47 Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları EA 31 39 Kamu Yönetimi Taban Puanları EA 23 39 Muhasebe Ve Finans Yönetimi Taban Puanları EA 21 33 Rekreasyon Taban Puanları EA 19 27 Ekonometri Taban Puanları EA 22 26 Ekonomi Ve Finans Taban Puanları EA 13 26 Grafik Tasarım Taban Puanları EA 12 25 Tarım Ekonomisi Taban Puanları EA 23 24 Antrenörlük Eğitimi Taban Puanları EA 14 23 Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Taban Puanları EA 12 18 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Taban Puanları EA 12 18 Moda Tasarımı Taban Puanları EA 13 17 Uluslararası İşletmecilik Ve Ticaret Taban Puanları EA 12 17 Bilgi Ve Belge Yönetimi Taban Puanları EA 13 16 İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları EA 13 16 İslam Ekonomisi Ve Finans Taban Puanları EA 5 15 Uluslararası Lojistik Yönetimi Taban Puanları EA 4 13 Bankacılık Ve Sigortacılık Taban Puanları EA 8 12 Turizm Ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları EA 10 12 Uluslararası İşletme Yönetimi Taban Puanları EA 8 12 Uluslararası Ticaret Taban Puanları EA 6 12 Antropoloji Taban Puanları EA 10 11

Moda Ve Tekstil Tasarımı Taban Puanları EA 6 11 Uluslararası Finans Ve Bankacılık Taban Puanları EA 6 11 Pazarlama Taban Puanları EA 7 10 Uluslararası Finans Taban Puanları EA 4 9 Elektronik Ticaret Ve Teknoloji Yönetimi Taban Puanları EA 5 8 Gümrük İşletme Taban Puanları EA 7 8 Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Taban Puanları EA 7 8 Sigortacılık Taban Puanları EA 7 8 Spor Bilimleri Taban Puanları EA 5 8 Bankacılık Ve Finans Taban Puanları EA 2 7 Gayrimenkul Ve Varlık Değerleme Taban Puanları EA 2 7 İşletme Enformatiği Taban Puanları EA 4 6 Girişimcilik Taban Puanları EA 2 5 Konaklama İşletmeciliği Taban Puanları EA 5 5 Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Taban Puanları EA 3 4 İşletme Bilgi Yönetimi Taban Puanları EA 2 4 Mutfak Sanatları Ve Yönetimi Taban Puanları EA 1 4 Otel Yöneticiliği Taban Puanları EA 2 4 Sigortacılık Ve Sosyal Güvenlik Taban Puanları EA 2 4 Turizm Ve Otelcilik Taban Puanları EA 1 4 Uluslararası İşletmecilik Taban Puanları EA 3 4 Avrupa Birliği İlişkileri Taban Puanları EA 2 3 Bilim Tarihi Taban Puanları EA 3 3 Enerji Yönetimi Taban Puanları EA 2 3 Felsefe Grubu Öğretmenliği Taban Puanları EA 3 3 İnsan Ve Toplum Bilimleri Taban Puanları EA 1 3 Organik Tarım İşletmeciliği Taban Puanları EA 3 3 Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi Taban Puanları EA 3 3 Sanat Ve Sosyal Bilimler Programları Taban Puanları EA 1 3 Sermaye Piyasası Taban Puanları EA 2 3 Siyasal Bilimler Ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları EA 1 3 Sosyal Ve Siyasal Bilimler Taban Puanları EA 1 3 Takı Tasarımı Taban Puanları EA 2 3 Teknoloji Ve Bilgi Yönetimi Taban Puanları EA 1 3 Ulaştırma Ve Lojistik Taban Puanları EA 3 3 Uluslararası Ekonomik İlişkiler Taban Puanları EA 1 3 Uluslararası Girişimcilik Taban Puanları EA 1 3 Yönetim Bilimleri Programları Taban Puanları EA 1 3 Grafik Taban Puanları EA 2 2 İktisadi Ve İdari Bilimler Programları Taban Puanları EA 1 2 İktisadi Ve İdari Programlar Taban Puanları EA 1 2 Kuyumculuk Ve Mücevher Tasarımı Taban Puanları EA 2 2 Küresel Siyaset Ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları EA 1 2 Muhasebe Ve Denetim Taban Puanları EA 1 2 Restorasyon Ve Konservasyon Taban Puanları EA 1 2 Sermaye Piyasaları Ve Portföy Yönetimi Taban Puanları EA 1 2 Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Taban Puanları EA 2 2 Siyaset Bilimi Taban Puanları EA 2 2 Tapu Kadastro Taban Puanları EA 2 2 Tarım Ticareti Ve İşletmeciliği Taban Puanları EA 1 2