Haberler Yaşam Haberleri Sözel bölümler ve sayısal bölümler nelerdir? 2 ve 4 yıllık sözel, eşit ağırlık ve sayısal bölümler, meslekler ve puanları 2022
Giriş Tarihi: 18.7.2022 09:57 Son Güncelleme: 18.7.2022 09:57

Sözel bölümler ve sayısal bölümler nelerdir? 2 ve 4 yıllık sözel, eşit ağırlık ve sayısal bölümler, meslekler ve puanları 2022

Sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümleri tercih sürecine başlayan üniversiteli adayları tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, sözel bölümler, eşit ağırlık bölümleri ve sayısal bölümler nelerdir sorusuyla hedeflerini oluşturmaya başladı. İşte bu yıl alım yapacak 2 ve 4 yıllık sözel, eşit ağırlık ve sayısal bölümler, meslekler ve bölümlerin taban puanları…

Sözel bölümler ve sayısal bölümler nelerdir? 2 ve 4 yıllık sözel, eşit ağırlık ve sayısal bölümler, meslekler ve puanları 2022

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih süreci başladı. Bu süreçte adaylar, kendilerine yol gösterecek olan taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin araştırmaları hızlandırırken, eşit ağırlık, sözel ve sayısal bölümleri araştırma konusu oldu. Peki, sözel bölümler, eşit ağırlık bölümleri ve sayısal bölümler nelerdir? İşte, 2 ve 4 yıllık sözel, eşit ağırlık ve sayısal bölümler, meslekler ve puanları…

SÖZEL BÖLÜMLER 2022

Üniversitelerin sözel puanıyla alım yapan bölümleri merak ediliyor. YKS sonuçları ile tercih yapacak adaylar, sözel bölümler nelerdir diye araştırıyor. İşte bu yıl öğrenci alımı yapacak olan sözel bölümler;

Bölüm (Lisans) Adı Puan Türü Üniversite Sayısı Program Sayısı
Bölüm (Lisans) Adı Puan Türü Üniversite Sayısı Program Sayısı
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 250 360
Türk Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 120 198
İlahiyat Taban Puanları SÖZ 54 197
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Taban Puanları SÖZ 94 185
Tarih Taban Puanları SÖZ 112 183
Radyo, Televizyon Ve Sinema Taban Puanları SÖZ 67 121
Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 86 115
İslami İlimler Taban Puanları SÖZ 36 107
Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 83 104
Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları SÖZ 48 88
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Taban Puanları SÖZ 40 77
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Taban Puanları SÖZ 39 69
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 65 66
Yeni Medya Ve İletişim Taban Puanları SÖZ 28 66
Coğrafya Taban Puanları SÖZ 47 64
Gazetecilik Taban Puanları SÖZ 43 64
Sanat Tarihi Taban Puanları SÖZ 43 52
İletişim Ve Tasarımı Taban Puanları SÖZ 18 37
Yeni Medya Taban Puanları SÖZ 9 26
Çizgi Film Ve Animasyon Taban Puanları SÖZ 11 22
Rekreasyon Yönetimi Taban Puanları SÖZ 18 22
Medya Ve İletişim Taban Puanları SÖZ 8 21
Reklamcılık Taban Puanları SÖZ 11 19
Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Taban Puanları SÖZ 18 18
Sinema Ve Televizyon Taban Puanları SÖZ 10 16
İlahiyat Fakültesi Taban Puanları SÖZ 6 15
Film Tasarımı Taban Puanları SÖZ 6 12
Televizyon Haberciliği Ve Programcılığı Taban Puanları SÖZ 4 8
Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 8 8
Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 7 7
İletişim Tasarımı Ve Yönetimi Taban Puanları SÖZ 4 7
Sanat Ve Kültür Yönetimi Taban Puanları SÖZ 4 7
Tarih Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 7 7
Sanat Yönetimi Taban Puanları SÖZ 3 6
Türk Halkbilimi Taban Puanları SÖZ 6 6
Medya Ve Görsel Sanatlar Taban Puanları SÖZ 2 5
Reklam Tasarımı Ve İletişimi Taban Puanları SÖZ 2 5
Animasyon Ve Oyun Tasarımı Taban Puanları SÖZ 1 4
Çerkez Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 4 4
Fotoğraf Ve Video Taban Puanları SÖZ 4 4
Görsel Sanatlar Taban Puanları SÖZ 2 4
İletişim Bilimleri Taban Puanları SÖZ 3 4
Kurgu-Ses Ve Görüntü Yönetimi Taban Puanları SÖZ 2 4
Radyo Ve Televizyon Taban Puanları SÖZ 1 4
El Sanatları Taban Puanları SÖZ 2 3
Gürcü Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 3 3
Halkla İlişkiler Taban Puanları SÖZ 1 3
İletişim Sanatları Taban Puanları SÖZ 1 3
Kürt Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 3 3
Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Taban Puanları SÖZ 1 2
Basın Ve Yayın Taban Puanları SÖZ 2 2
Canlandırma Filmi Tasarım Ve Yönetimi Taban Puanları SÖZ 1 2
Film Tasarım Ve Yazarlık Taban Puanları SÖZ 1 2
İletişim Tasarımı Ve Medya Taban Puanları SÖZ 2 2
İslam Ve Din Bilimleri Taban Puanları SÖZ 1 2
Kültür Ve İletişim Bilimleri Taban Puanları SÖZ 1 2
Sinema Ve Dijital Medya Taban Puanları SÖZ 1 2
Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji Taban Puanları SÖZ 2 2
Zaza Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 2 2
Azerbaycan Dili Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 1 1
Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 1 1
Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 1 1
Azerbaycan Türkçesi Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 1 1
Film Tasarım Ve Yönetmenliği Taban Puanları SÖZ 1 1
Geleneksel Türk Sanatları Taban Puanları SÖZ 1 1
İletişim Fakültesi Taban Puanları SÖZ 1 1
İslam Bilimleri Taban Puanları SÖZ 1 1
Kazak Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 1 1
Sümeroloji Taban Puanları SÖZ 1 1
Süryani Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 1 1
Türkoloji Taban Puanları SÖZ 1 1

EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ 2022

Üniversitelerin eşit ağırlık puanıyla alım yapan bölümleri merak ediliyor. YKS sonuçları ile tercih yapacak adaylar, eşit ağırlık bölümleri nelerdir diye araştırıyor. İşte bu yıl öğrenci alımı yapacak olan eşit ağırlık bölümleri;

Bölüm (Lisans) Adı Puan Türü Üniversite Sayısı Program Sayısı
Bölüm (Lisans) Adı Puan Türü Üniversite Sayısı Program Sayısı
Psikoloji Taban Puanları EA 132 327
İşletme Taban Puanları EA 156 318
Havacılık Yönetimi Taban Puanları EA 160 300
Sağlık Yönetimi Taban Puanları EA 162 234
İktisat Taban Puanları EA 108 185
Hukuk Taban Puanları EA 88 172
Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Taban Puanları EA 101 161
Sosyoloji Taban Puanları EA 106 156
Çocuk Gelişimi Taban Puanları EA 84 148
Uluslararası İlişkiler Taban Puanları EA 86 147
Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları EA 75 147
Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Taban Puanları EA 99 138
İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Taban Puanları EA 45 123
Sosyal Hizmet Taban Puanları EA 67 106
Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları EA 49 101
Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları EA 82 99
Maliye Taban Puanları EA 58 85
Uluslararası Ticaret Ve Finans Taban Puanları EA 40 81
Turizm İşletmeciliği Taban Puanları EA 60 77
Felsefe Taban Puanları EA 66 76
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Taban Puanları EA 49 73
Finans Ve Bankacılık Taban Puanları EA 41 56
Lojistik Taban Puanları EA 23 56
Lojistik Yönetimi Taban Puanları EA 28 53
Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik Taban Puanları EA 32 53
Ekonomi Taban Puanları EA 25 52
Spor Yöneticiliği Taban Puanları EA 38 51
Arkeoloji Taban Puanları EA 44 47
Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları EA 31 39
Kamu Yönetimi Taban Puanları EA 23 39
Muhasebe Ve Finans Yönetimi Taban Puanları EA 21 33
Rekreasyon Taban Puanları EA 19 27
Ekonometri Taban Puanları EA 22 26
Ekonomi Ve Finans Taban Puanları EA 13 26
Grafik Tasarım Taban Puanları EA 12 25
Tarım Ekonomisi Taban Puanları EA 23 24
Antrenörlük Eğitimi Taban Puanları EA 14 23
Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Taban Puanları EA 12 18
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Taban Puanları EA 12 18
Moda Tasarımı Taban Puanları EA 13 17
Uluslararası İşletmecilik Ve Ticaret Taban Puanları EA 12 17
Bilgi Ve Belge Yönetimi Taban Puanları EA 13 16
İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları EA 13 16
İslam Ekonomisi Ve Finans Taban Puanları EA 5 15
Uluslararası Lojistik Yönetimi Taban Puanları EA 4 13
Bankacılık Ve Sigortacılık Taban Puanları EA 8 12
Turizm Ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları EA 10 12
Uluslararası İşletme Yönetimi Taban Puanları EA 8 12
Uluslararası Ticaret Taban Puanları EA 6 12
Antropoloji Taban Puanları EA 10 11
Moda Ve Tekstil Tasarımı Taban Puanları EA 6 11
Uluslararası Finans Ve Bankacılık Taban Puanları EA 6 11
Pazarlama Taban Puanları EA 7 10
Uluslararası Finans Taban Puanları EA 4 9
Elektronik Ticaret Ve Teknoloji Yönetimi Taban Puanları EA 5 8
Gümrük İşletme Taban Puanları EA 7 8
Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Taban Puanları EA 7 8
Sigortacılık Taban Puanları EA 7 8
Spor Bilimleri Taban Puanları EA 5 8
Bankacılık Ve Finans Taban Puanları EA 2 7
Gayrimenkul Ve Varlık Değerleme Taban Puanları EA 2 7
İşletme Enformatiği Taban Puanları EA 4 6
Girişimcilik Taban Puanları EA 2 5
Konaklama İşletmeciliği Taban Puanları EA 5 5
Gayrimenkul Geliştirme Ve Yönetimi Taban Puanları EA 3 4
İşletme Bilgi Yönetimi Taban Puanları EA 2 4
Mutfak Sanatları Ve Yönetimi Taban Puanları EA 1 4
Otel Yöneticiliği Taban Puanları EA 2 4
Sigortacılık Ve Sosyal Güvenlik Taban Puanları EA 2 4
Turizm Ve Otelcilik Taban Puanları EA 1 4
Uluslararası İşletmecilik Taban Puanları EA 3 4
Avrupa Birliği İlişkileri Taban Puanları EA 2 3
Bilim Tarihi Taban Puanları EA 3 3
Enerji Yönetimi Taban Puanları EA 2 3
Felsefe Grubu Öğretmenliği Taban Puanları EA 3 3
İnsan Ve Toplum Bilimleri Taban Puanları EA 1 3
Organik Tarım İşletmeciliği Taban Puanları EA 3 3
Protohistorya Ve Ön Asya Arkeolojisi Taban Puanları EA 3 3
Sanat Ve Sosyal Bilimler Programları Taban Puanları EA 1 3
Sermaye Piyasası Taban Puanları EA 2 3
Siyasal Bilimler Ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları EA 1 3
Sosyal Ve Siyasal Bilimler Taban Puanları EA 1 3
Takı Tasarımı Taban Puanları EA 2 3
Teknoloji Ve Bilgi Yönetimi Taban Puanları EA 1 3
Ulaştırma Ve Lojistik Taban Puanları EA 3 3
Uluslararası Ekonomik İlişkiler Taban Puanları EA 1 3
Uluslararası Girişimcilik Taban Puanları EA 1 3
Yönetim Bilimleri Programları Taban Puanları EA 1 3
Grafik Taban Puanları EA 2 2
İktisadi Ve İdari Bilimler Programları Taban Puanları EA 1 2
İktisadi Ve İdari Programlar Taban Puanları EA 1 2
Kuyumculuk Ve Mücevher Tasarımı Taban Puanları EA 2 2
Küresel Siyaset Ve Uluslararası İlişkiler Taban Puanları EA 1 2
Muhasebe Ve Denetim Taban Puanları EA 1 2
Restorasyon Ve Konservasyon Taban Puanları EA 1 2
Sermaye Piyasaları Ve Portföy Yönetimi Taban Puanları EA 1 2
Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Taban Puanları EA 2 2
Siyaset Bilimi Taban Puanları EA 2 2
Tapu Kadastro Taban Puanları EA 2 2
Tarım Ticareti Ve İşletmeciliği Taban Puanları EA 1 2
Tarih Öncesi Arkeolojisi Taban Puanları EA 2 2
Tekstil Tasarımı Taban Puanları EA 1 2
Uluslararası Ulaştırma Sistemleri Taban Puanları EA 1 2
Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Taban Puanları EA 2 2
Aile Ve Tüketici Bilimleri Taban Puanları EA 1 1
Aktüerya Ve Risk Yönetimi Taban Puanları EA 1 1
Ayakkabı Tasarımı Ve Üretimi Taban Puanları EA 1 1
Bankacılık Taban Puanları EA 1 1
Deniz İşletmeciliği Ve Yönetimi Taban Puanları EA 1 1
El Sanatları Tasarımı Ve Üretimi Taban Puanları EA 1 1
Grafik Sanatlar Taban Puanları EA 1 1
Konaklama Ve Turizm İşletmeciliği Taban Puanları EA 1 1
Kuyumculuk Ve Mücevherat Tasarımı Taban Puanları EA 1 1
Muhasebe Bilgi Sistemleri Taban Puanları EA 1 1
Müzecilik Taban Puanları EA 1 1
Politika Ve Ekonomi Taban Puanları EA 1 1
Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Öğretmenliği Taban Puanları EA 1 1
Seramik Tasarımı Taban Puanları EA 1 1
Seyahat İşletmeciliği Taban Puanları EA 1 1
Sigortacılık Ve Aktüerya Bilimleri Taban Puanları EA 1 1
Sigortacılık Ve Risk Yönetimi Taban Puanları EA 1 1
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Ve Onarım Taban Puanları EA 1 1
Türk İslam Arkeolojisi Taban Puanları EA 1 1
Yerel Yönetimler Taban Puanları EA 1 1

SAYISAL BÖLÜMLER 2022

Üniversitelerin sayısal puanıyla alım yapan bölümleri merak ediliyor. YKS sonuçları ile tercih yapacak adaylar, sayısal bölümler nelerdir diye araştırıyor. İşte bu yıl öğrenci alımı yapacak olan sayısal bölümler;

Bölüm (Lisans) Adı Puan Türü Üniversite Sayısı Program Sayısı
Bölüm (Lisans) Adı Puan Türü Üniversite Sayısı Program Sayısı
Tıp Taban Puanları SAY 231 449
Diş Hekimliği Taban Puanları SAY 188 344
Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları SAY 158 285
Hemşirelik Taban Puanları SAY 146 262
Yazılım Mühendisliği Taban Puanları SAY 113 252
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları SAY 141 244
Mimarlık Taban Puanları SAY 117 208
Makine Mühendisliği Taban Puanları SAY 115 195
Beslenme Ve Diyetetik Taban Puanları SAY 97 191
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Taban Puanları SAY 98 190
Endüstri Mühendisliği Taban Puanları SAY 102 184
İnşaat Mühendisliği Taban Puanları SAY 124 184
Matematik Taban Puanları SAY 103 122
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları SAY 86 104
Moleküler Biyoloji Ve Genetik Taban Puanları SAY 61 96
Eczacılık Taban Puanları SAY 43 88
İç Mimarlık Taban Puanları SAY 38 87
Ebelik Taban Puanları SAY 61 84
Mekatronik Mühendisliği Taban Puanları SAY 38 73
Kimya Taban Puanları SAY 61 68
Fen Bilgisi Öğretmenliği Taban Puanları SAY 65 65
Biyoloji Taban Puanları SAY 58 60
Endüstriyel Tasarım Taban Puanları SAY 32 59
Fizik Taban Puanları SAY 50 58
Dil Ve Konuşma Terapisi Taban Puanları SAY 23 52
Gıda Mühendisliği Taban Puanları SAY 45 52
Peyzaj Mimarlığı Taban Puanları SAY 45 52
Odyoloji Taban Puanları SAY 28 51
Biyomedikal Mühendisliği Taban Puanları SAY 33 48
Kimya Mühendisliği Taban Puanları SAY 35 46
Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları SAY 22 41
Şehir Ve Bölge Planlama Taban Puanları SAY 35 40
Uçak Gövde-Motor Bakım Taban Puanları SAY 20 38
Veteriner Taban Puanları SAY 31 37
Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Taban Puanları SAY 27 36
Bahçe Bitkileri Taban Puanları SAY 35 35
Bitki Koruma Taban Puanları SAY 32 32
Ergoterapi Taban Puanları SAY 16 31
Tarla Bitkileri Taban Puanları SAY 30 30
Çevre Mühendisliği Taban Puanları SAY 24 27
Dijital Oyun Tasarımı Taban Puanları SAY 12 27
Enerji Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları SAY 17 26
Pilotaj Taban Puanları SAY 13 26
Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri Taban Puanları SAY 12 25
Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Taban Puanları SAY 16 23
Zootekni Taban Puanları SAY 22 23
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Taban Puanları SAY 11 22
İstatistik Taban Puanları SAY 20 22
Biyomühendislik Taban Puanları SAY 18 21
Otomotiv Mühendisliği Taban Puanları SAY 11 18
Biyosistem Mühendisliği Taban Puanları SAY 16 17
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Taban Puanları SAY 15 16
Bilişim Sistemleri Mühendisliği Taban Puanları SAY 9 16
Harita Mühendisliği Taban Puanları SAY 15 16
İş Sağlığı Ve Güvenliği Taban Puanları SAY 12 16
Su Ürünleri Mühendisliği Taban Puanları SAY 15 16
Uçak Mühendisliği Taban Puanları SAY 8 16
Havacılık Elektrik Ve Elektroniği Taban Puanları SAY 9 15
Havacılık Ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları SAY 9 15
Tekstil Mühendisliği Taban Puanları SAY 14 15
Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Taban Puanları SAY 15 15
Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği Taban Puanları SAY 6 14
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Taban Puanları SAY 6 14
Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları SAY 8 14
Ortez-Protez Taban Puanları SAY 9 14
Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Taban Puanları SAY 7 13
Matematik Öğretmenliği Taban Puanları SAY 13 13
Uçak Elektrik-Elektronik Taban Puanları SAY 6 13
Maden Mühendisliği Taban Puanları SAY 12 12
Orman Mühendisliği Taban Puanları SAY 12 12
Genetik Ve Biyomühendislik Taban Puanları SAY 6 11
Hemşirelik Yüksekokulu Taban Puanları SAY 4 11
Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği Taban Puanları SAY 11 11
Tarımsal Biyoteknoloji Taban Puanları SAY 11 11
Jeoloji Mühendisliği Taban Puanları SAY 9 10
Kimya Öğretmenliği Taban Puanları SAY 9 9
Orman Endüstrisi Mühendisliği Taban Puanları SAY 9 9
Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği Taban Puanları SAY 6 9
Aktüerya Bilimleri Taban Puanları SAY 7 8
Elektrik Mühendisliği Taban Puanları SAY 5 8
Fizik Öğretmenliği Taban Puanları SAY 8 8
Tarımsal Yapılar Ve Sulama Taban Puanları SAY 8 8
Biyoloji Öğretmenliği Taban Puanları SAY 7 7
İstatistik Ve Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları SAY 4 7
Jeofizik Mühendisliği Taban Puanları SAY 5 7
Yapay Zeka Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 7
Astronomi Ve Uzay Bilimleri Taban Puanları SAY 5 6
Biyoteknoloji Taban Puanları SAY 6 6
Endüstri Ve Sistem Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 6
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 6
Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği Taban Puanları SAY 5 6
Mühendislik Programları Taban Puanları SAY 2 6
Biyokimya Taban Puanları SAY 4 5
Fizik Mühendisliği Taban Puanları SAY 5 5
İşletme Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 5
Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 5
Uzay Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 5
Adli Bilimler Taban Puanları SAY 2 4
Adli Bilişim Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 4
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 4
Bölüm (Lisans) Adı Puan Türü Üniversite Sayısı Program Sayısı
Bölüm (Lisans) Adı Puan Türü Üniversite Sayısı Program Sayısı
Bilgi Güvenliği Teknolojisi Taban Puanları SAY 2 4
Bitkisel Üretim Ve Teknolojileri Taban Puanları SAY 3 4
Endüstri Mühendisliği Programları Taban Puanları SAY 1 4
Geomatik Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 4
Gerontoloji Taban Puanları SAY 3 4
Güverte Taban Puanları SAY 1 4
Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 4
Matematik Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 4
Perfüzyon Taban Puanları SAY 2 4
Yazılım Geliştirme Taban Puanları SAY 2 4
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 3
Genetik Ve Yaşam Bilimleri Programları Taban Puanları SAY 1 3
Gıda Teknolojisi Taban Puanları SAY 3 3
Kimya-Biyoloji Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 3
Meteoroloji Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 3
Moleküler Biyoteknoloji Taban Puanları SAY 1 3
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Programları Taban Puanları SAY 1 3
Nükleer Enerji Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 3
Tıp Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 3
Uçak Ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 3
Biyoenformatik Ve Genetik Taban Puanları SAY 1 2
Enerji Bilimi Ve Teknolojileri Taban Puanları SAY 1 2
Fotonik Taban Puanları SAY 2 2
Gemi Ve Yat Tasarımı Taban Puanları SAY 1 2
Hayvansal Üretim Ve Teknolojileri Taban Puanları SAY 2 2
Makine Ve İmalat Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 2
Malzeme Bilimi Ve Teknolojileri Taban Puanları SAY 1 2
Mekatronik Sistemler Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 2
Raylı Sistemler Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 2
Süt Teknolojisi Taban Puanları SAY 2 2
Ulaştırma Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 2
Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri Taban Puanları SAY 2 2
Astronomi Ve Astrofizik Taban Puanları SAY 1 1
Bahçe Bitkileri Üretimi Ve Pazarlaması Taban Puanları SAY 1 1
Basım Teknolojileri Taban Puanları SAY 1 1
Bilgisayar Bilimleri Taban Puanları SAY 1 1
Bilgisayar Teknolojisi Ve Bilişim Sistemleri Taban Puanları SAY 1 1
Bilgisayar-Enformatik Taban Puanları SAY 1 1
Biyoteknoloji Ve Moleküler Biyoloji Taban Puanları SAY 1 1
Cevher Hazırlama Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Deri Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Elektronik Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Enerji Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Gemi Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Havacılık Elektroniği Taban Puanları SAY 1 1
Hidrojeoloji Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
İmalat Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Taban Puanları SAY 1 1
Kimya Ve Süreç Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Uçak Elektrik-Elektronik Taban Puanları SAY 6 13
Uçak Gövde-Motor Bakım Taban Puanları SAY 20 38
Uçak Mühendisliği Taban Puanları SAY 8 16
Uçak Ve Uzay Mühendisliği Taban Puanları SAY 2 3
Veteriner Taban Puanları SAY 31 37
Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi Taban Puanları SAY 1 1
Yapay Zeka Mühendisliği Taban Puanları SAY 3 7
Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği Taban Puanları SAY 1 1
Yazılım Geliştirme Taban Puanları SAY 2 4
Yazılım Mühendisliği Taban Puanları SAY 113 252
Yer Bilimleri Mühendisliği Programları Taban Puanları SAY 1 1
Ziraat Mühendisliği Programları Taban Puanları SAY 1 1
Zootekni Taban Puanları SAY 22 23
Çevre Mühendisliği Taban Puanları SAY 24 27
Şehir Ve Bölge Planlama Taban Puanları SAY 35 40

Sözel, sayısal ve eşit ağırlık bölümlerin taban puanlarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

2022 EŞİT AĞIRLIK, SÖZEL, SAYISAL TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Sözel bölümler ve sayısal bölümler nelerdir? 2 ve 4 yıllık sözel, eşit ağırlık ve sayısal bölümler, meslekler ve puanları 2022
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA