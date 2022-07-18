Sözel puanla öğrenci alan bölümler listesi 2022: 2 ve 4 yıllık sözel puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

Sözel bölüm taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları, tercihlerini bu alanda yapacak olan adaylar tarafından araştırılıyor. Sözel puanlar ile öğrenci alacak bölümler ÖSYM'nin YKS programları ve kontenjanları kılavuzunda yayınlanıyor. Tercih öncesi puanlarını öğrenenler üniversite sözel bölümlerini araştırmaya başladı. Peki 2022 Sözel puanla öğrenci alan bölümler listesi nelerdir? 2 ve 4 yıllık sözel puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?