Sözel puanla öğrenci alan bölümler listesi 2022: 2 ve 4 yıllık sözel puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

Sözel bölüm taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları, tercihlerini bu alanda yapacak olan adaylar tarafından araştırılıyor. Sözel puanlar ile öğrenci alacak bölümler ÖSYM'nin YKS programları ve kontenjanları kılavuzunda yayınlanıyor. Tercih öncesi puanlarını öğrenenler üniversite sözel bölümlerini araştırmaya başladı. Peki 2022 Sözel puanla öğrenci alan bölümler listesi nelerdir? 2 ve 4 yıllık sözel puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?
YKS 2022 sözel taban puanları henüz açıklanmadı. 2021 YKS taban puanları ve geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları ÖSYM sistemi üzerinden bakılabiliyor.
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|Bölüm (Lisans) Adı
|Puan Türü
|Üniversite Sayısı
|Program Sayısı
|Bölüm (Lisans) Adı
|Puan Türü
|Üniversite Sayısı
|Program Sayısı
|Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|250
|360
|Türk Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|120
|198
|İlahiyat Taban Puanları
|SÖZ
|54
|197
|Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Taban Puanları
|SÖZ
|94
|185
|Tarih Taban Puanları
|SÖZ
|112
|183
|Radyo, Televizyon Ve Sinema Taban Puanları
|SÖZ
|67
|121
|Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|86
|115
|İslami İlimler Taban Puanları
|SÖZ
|36
|107
|Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|83
|104
|Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları
|SÖZ
|48
|88
|Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Taban Puanları
|SÖZ
|40
|77
|Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Taban Puanları
|SÖZ
|39
|69
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|65
|66
|Yeni Medya Ve İletişim Taban Puanları
|SÖZ
|28
|66
|Coğrafya Taban Puanları
|SÖZ
|47
|64
|Gazetecilik Taban Puanları
|SÖZ
|43
|64
|Sanat Tarihi Taban Puanları
|SÖZ
|43
|52
|İletişim Ve Tasarımı Taban Puanları
|SÖZ
|18
|37
|Yeni Medya Taban Puanları
|SÖZ
|9
|26
|Çizgi Film Ve Animasyon Taban Puanları
|SÖZ
|11
|22
|Rekreasyon Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|18
|22
|Medya Ve İletişim Taban Puanları
|SÖZ
|8
|21
|Reklamcılık Taban Puanları
|SÖZ
|11
|19
|Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Taban Puanları
|SÖZ
|18
|18
|Sinema Ve Televizyon Taban Puanları
|SÖZ
|10
|16
|İlahiyat Fakültesi Taban Puanları
|SÖZ
|6
|15
|Film Tasarımı Taban Puanları
|SÖZ
|6
|12
|Televizyon Haberciliği Ve Programcılığı Taban Puanları
|SÖZ
|4
|8
|Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|8
|8
|Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|7
|7
|İletişim Tasarımı Ve Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|4
|7
|Sanat Ve Kültür Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|4
|7
|Tarih Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|7
|7
|Sanat Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|3
|6
|Türk Halkbilimi Taban Puanları
|SÖZ
|6
|6
|Medya Ve Görsel Sanatlar Taban Puanları
|SÖZ
|2
|5
|Reklam Tasarımı Ve İletişimi Taban Puanları
|SÖZ
|2
|5
|Animasyon Ve Oyun Tasarımı Taban Puanları
|SÖZ
|1
|4
|Çerkez Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|4
|4
|Fotoğraf Ve Video Taban Puanları
|SÖZ
|4
|4
|Görsel Sanatlar Taban Puanları
|SÖZ
|2
|4
|İletişim Bilimleri Taban Puanları
|SÖZ
|3
|4
|Kurgu-Ses Ve Görüntü Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|2
|4
|Radyo Ve Televizyon Taban Puanları
|SÖZ
|1
|4
|El Sanatları Taban Puanları
|SÖZ
|2
|3
|Gürcü Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|3
|3
|Halkla İlişkiler Taban Puanları
|SÖZ
|1
|3
|İletişim Sanatları Taban Puanları
|SÖZ
|1
|3
|Kürt Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|3
|3
|Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|Basın Ve Yayın Taban Puanları
|SÖZ
|2
|2
|Canlandırma Filmi Tasarım Ve Yönetimi Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|Film Tasarım Ve Yazarlık Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|İletişim Tasarımı Ve Medya Taban Puanları
|SÖZ
|2
|2
|İslam Ve Din Bilimleri Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|Kültür Ve İletişim Bilimleri Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|Sinema Ve Dijital Medya Taban Puanları
|SÖZ
|1
|2
|Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji Taban Puanları
|SÖZ
|2
|2
|Zaza Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|2
|2
|Azerbaycan Dili Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Azerbaycan Türkçesi Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Film Tasarım Ve Yönetmenliği Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Geleneksel Türk Sanatları Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|İletişim Fakültesi Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|İslam Bilimleri Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Kazak Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Sümeroloji Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Süryani Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
|Türkoloji Taban Puanları
|SÖZ
|1
|1
Animasyon ve Oyun Tasarımı
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
El Sanatları
Film Tasarım ve Yazarlık
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Film Tasarımı
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gastronomi (Yüksekokul)
Gastronomi (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
Gazetecilik
Puanlarını öğrenenler üniversite bölümlerini araştırmaya başladıAnimasyon ve Oyun Tasarımı
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
El Sanatları
Film Tasarım ve Yazarlık
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Film Tasarımı
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gastronomi (Yüksekokul)
Gastronomi (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
Gazetecilik Geleneksel Türk Sanatları
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Halkbilim
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hititoloji
İlahiyat
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim Tasarımı ve Medya
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
İletişim ve Tasarım
İslam ve Din Bilimleri
İslami İlimler
Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi
Kültür ve İletişim Bilimleri
Kürt Dili ve Edebiyatı
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim (Fakülte)
Medya ve İletişim (Yüksekokul)
Okul Öncesi Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Radyo ve Televizyon
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)
Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)
Sanat Tarihi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Sanat Yönetimi
Sinema ve Dijital Medya
Sinema ve Televizyon
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sümeroloji
Süryani Dili ve Edebiyatı
Tarih
Tarih Öğretmenliği
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Türk Halkbilimi
Yeni Medya (Fakülte)
Yeni Medya (Yüksekokul)
Yeni Medya ve Gazetecilik
Yeni Medya ve İletişim
Zaza Dili ve Edebiyatı