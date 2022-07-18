Haberler Yaşam Haberleri Sözel puanla öğrenci alan bölümler listesi 2022: 2 ve 4 yıllık sözel puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 16:28

Sözel puanla öğrenci alan bölümler listesi 2022: 2 ve 4 yıllık sözel puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

YKS sonuçlarıyla birlikte sözel puanla öğrenci alan bölümler öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Üniversitelerin sözel puan türünde tercih yapacak olanlar taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyorlar. Tercih yapacak olan adaylar taban puanlarını inceleyerek fikir sahibi olabilecekler. ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre, 2022 YKS tercihleri 27 Temmuz- 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Peki Sözel puanla öğrenci alan bölümler listesi nelerdir? 2 ve 4 yıllık sözel puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

Sözel puanla öğrenci alan bölümler listesi 2022: 2 ve 4 yıllık sözel puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

Sözel bölüm taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları, tercihlerini bu alanda yapacak olan adaylar tarafından araştırılıyor. Sözel puanlar ile öğrenci alacak bölümler ÖSYM'nin YKS programları ve kontenjanları kılavuzunda yayınlanıyor. Tercih öncesi puanlarını öğrenenler üniversite sözel bölümlerini araştırmaya başladı. Peki 2022 Sözel puanla öğrenci alan bölümler listesi nelerdir? 2 ve 4 yıllık sözel puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

SÖZEL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI 2022

YKS 2022 sözel taban puanları henüz açıklanmadı. 2021 YKS taban puanları ve geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları ÖSYM sistemi üzerinden bakılabiliyor.

SÖZEL TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bölüm (Lisans) Adı Puan Türü Üniversite Sayısı Program Sayısı
Bölüm (Lisans) Adı Puan Türü Üniversite Sayısı Program Sayısı
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 250 360
Türk Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 120 198
İlahiyat Taban Puanları SÖZ 54 197
Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Taban Puanları SÖZ 94 185
Tarih Taban Puanları SÖZ 112 183
Radyo, Televizyon Ve Sinema Taban Puanları SÖZ 67 121
Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 86 115
İslami İlimler Taban Puanları SÖZ 36 107
Türkçe Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 83 104
Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları SÖZ 48 88
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Taban Puanları SÖZ 40 77
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Taban Puanları SÖZ 39 69
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 65 66
Yeni Medya Ve İletişim Taban Puanları SÖZ 28 66
Coğrafya Taban Puanları SÖZ 47 64
Gazetecilik Taban Puanları SÖZ 43 64
Sanat Tarihi Taban Puanları SÖZ 43 52
İletişim Ve Tasarımı Taban Puanları SÖZ 18 37
Yeni Medya Taban Puanları SÖZ 9 26
Çizgi Film Ve Animasyon Taban Puanları SÖZ 11 22
Rekreasyon Yönetimi Taban Puanları SÖZ 18 22
Medya Ve İletişim Taban Puanları SÖZ 8 21
Reklamcılık Taban Puanları SÖZ 11 19
Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Taban Puanları SÖZ 18 18
Sinema Ve Televizyon Taban Puanları SÖZ 10 16
İlahiyat Fakültesi Taban Puanları SÖZ 6 15
Film Tasarımı Taban Puanları SÖZ 6 12
Televizyon Haberciliği Ve Programcılığı Taban Puanları SÖZ 4 8
Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 8 8
Coğrafya Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 7 7
İletişim Tasarımı Ve Yönetimi Taban Puanları SÖZ 4 7
Sanat Ve Kültür Yönetimi Taban Puanları SÖZ 4 7
Tarih Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 7 7
Sanat Yönetimi Taban Puanları SÖZ 3 6
Türk Halkbilimi Taban Puanları SÖZ 6 6
Medya Ve Görsel Sanatlar Taban Puanları SÖZ 2 5
Reklam Tasarımı Ve İletişimi Taban Puanları SÖZ 2 5
Animasyon Ve Oyun Tasarımı Taban Puanları SÖZ 1 4
Çerkez Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 4 4
Fotoğraf Ve Video Taban Puanları SÖZ 4 4
Görsel Sanatlar Taban Puanları SÖZ 2 4
İletişim Bilimleri Taban Puanları SÖZ 3 4
Kurgu-Ses Ve Görüntü Yönetimi Taban Puanları SÖZ 2 4
Radyo Ve Televizyon Taban Puanları SÖZ 1 4
El Sanatları Taban Puanları SÖZ 2 3
Gürcü Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 3 3
Halkla İlişkiler Taban Puanları SÖZ 1 3
İletişim Sanatları Taban Puanları SÖZ 1 3
Kürt Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 3 3
Arkeoloji Ve Sanat Tarihi Taban Puanları SÖZ 1 2
Basın Ve Yayın Taban Puanları SÖZ 2 2
Canlandırma Filmi Tasarım Ve Yönetimi Taban Puanları SÖZ 1 2
Film Tasarım Ve Yazarlık Taban Puanları SÖZ 1 2
İletişim Tasarımı Ve Medya Taban Puanları SÖZ 2 2
İslam Ve Din Bilimleri Taban Puanları SÖZ 1 2
Kültür Ve İletişim Bilimleri Taban Puanları SÖZ 1 2
Sinema Ve Dijital Medya Taban Puanları SÖZ 1 2
Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji Taban Puanları SÖZ 2 2
Zaza Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 2 2
Azerbaycan Dili Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 1 1
Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 1 1
Azerbaycan Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Taban Puanları SÖZ 1 1
Azerbaycan Türkçesi Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 1 1
Film Tasarım Ve Yönetmenliği Taban Puanları SÖZ 1 1
Geleneksel Türk Sanatları Taban Puanları SÖZ 1 1
İletişim Fakültesi Taban Puanları SÖZ 1 1
İslam Bilimleri Taban Puanları SÖZ 1 1
Kazak Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 1 1
Sümeroloji Taban Puanları SÖZ 1 1
Süryani Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları SÖZ 1 1
Türkoloji Taban Puanları SÖZ 1 1

4 VE 2 YILLIK SÖZEL BÖLÜMLER

Animasyon ve Oyun Tasarımı

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çizgi Film ve Animasyon

El Sanatları

Film Tasarım ve Yazarlık

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Film Tasarımı

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Gastronomi (Yüksekokul)

Gastronomi (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)

Gazetecilik

Puanlarını öğrenenler üniversite bölümlerini araştırmaya başladıAnimasyon ve Oyun Tasarımı

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çizgi Film ve Animasyon

El Sanatları

Film Tasarım ve Yazarlık

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Film Tasarımı

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Gastronomi (Yüksekokul)

Gastronomi (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)

Gazetecilik Geleneksel Türk Sanatları

Görsel İletişim

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Halkbilim

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Yüksekokul)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hititoloji

İlahiyat

İletişim

İletişim Bilimleri

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı

İletişim Tasarımı ve Medya

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

İletişim ve Tasarım

İslam ve Din Bilimleri

İslami İlimler

Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi

Kültür ve İletişim Bilimleri

Kürt Dili ve Edebiyatı

Medya ve Görsel Sanatlar

Medya ve İletişim (Fakülte)

Medya ve İletişim (Yüksekokul)

Okul Öncesi Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Radyo ve Televizyon

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklam Tasarımı ve İletişimi

Reklamcılık

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

Rekreasyon Yönetimi (Fakülte)

Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul)

Sanat Tarihi

Sanat ve Kültür Yönetimi

Sanat Yönetimi

Sinema ve Dijital Medya

Sinema ve Televizyon

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Sümeroloji

Süryani Dili ve Edebiyatı

Tarih

Tarih Öğretmenliği

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Fakülte)

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı(Yüksekokul)

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Halkbilimi

Yeni Medya (Fakülte)

Yeni Medya (Yüksekokul)

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yeni Medya ve İletişim

Zaza Dili ve Edebiyatı

ARKADAŞINA GÖNDER
Sözel puanla öğrenci alan bölümler listesi 2022: 2 ve 4 yıllık sözel puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA