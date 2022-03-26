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Giriş Tarihi: 26.3.2022 17:01 Son Güncelleme: 26.3.2022 17:17

Sözer kardeşler Hakkari'de son yolculuklarına uğurlandı

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Sözer kardeşler Hakkari’de son yolculuklarına uğurlandı

İstanbul Küçükçekmece Adliyesinin otopark çıkışında iki gün önce çıkan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Nazım ve Ercan Sözer kardeşlerin cenazeleri, binlerce kişinin katılımıyla memleketleri Hakkari yan yana toprağa verildi.

İstanbul Küçükçekmece Adliye Sarayının otoparkında mahkeme çıkışında Sinop nüfusuna kayıtlı bir grup tarafından silahlı saldırıya uğrayan Hakkarili kardeşler Nazım Sözer, Ercan Sözer ve yeğenleri Kadir Mendanoğlu'nun cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından adli tıp kurumundan alındı.Saldırıda yaşamını yitiren Kadir Mendanoğlu'nun cenazesi Antalya'da defnedilirken, Sözer kardeşlerin cenazesi ise hava muhalefeti nedeniyle karayoluyla kente getirildi.

Öğle saatlerinde Hakkari Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazeler binlerce kişinin katılımıyla Kıran Mahallesi'ndeki aile kabristanına götürüldü. Omuzlarda taşınan tabutlar kılınan cenaze namazının ardından yan yana ve gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Mezarlıkta Sözer Ailesi ve Sılehi Aşireti Kanaat Önderi Mehmet Alayı Atlı taziyeleri kabul etti. Cenazeye, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri, Sözer kardeşlerin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Sözer kardeşlerin taziyesi Merzan Mahallesinde bulunan Dört Yol Camisinde kabul edilecek.

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Sözer kardeşler Hakkari'de son yolculuklarına uğurlandı
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