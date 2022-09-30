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Giriş Tarihi: 30.9.2022 11:22

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum ne, ne zaman gelecek? TBMM'de mesai başlıyor! Sözleşmeliye kadro konusu ne zaman meclise gelecek?

Sözleşmeliye kadro meselesi gündeme gelmeye devam ediyor. HAK-İŞ ziyaretinde konuşan Bakan Bilgin "Hazırlığımızı yaptık" ifadelerini kullanırken taşeron işçiler "2022 Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum ne, ne zaman gelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. TBMM yarın itibarıyla mesaiye başlarken konunun meclis gündemine gelecek olması nedeniyle gözler o açıklamaya çevrildi. Peki, 2022 Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum ne, ne zaman gelecek? İşte son durum ve detaylar.

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum ne, ne zaman gelecek? TBMM’de mesai başlıyor! Sözleşmeliye kadro konusu ne zaman meclise gelecek?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi konusu son dönemde Türkiye'nin gündem maddeleri arasında yer alıyor. Personellere kadro hakkı verilmesiyle ilgili taslağın, yarın açılan Meclis'in gündemine gelmesi ve yasalaşması bekleniyor. Hal böyleyken ise "2022 Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum ne, ne zaman gelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum ve tüm detaylar.

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SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİNDE SON DURUM

Bilgin konuyla ilgili, "Sözleşmeli personel meselesi, basında yer aldı. O doğru değil, Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmedi. Hazırlığımızı yaptık, Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirmeyi yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşırız." dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde sözleşmeliye kadro taslağı ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
Mevsimlik işçilere ve taşerona kadro verilmesinin gündemlerinde olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Bitirmek üzerindeyiz. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansır." demişti.

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TOPLU SÖZLEŞME NE DİYOR?

Sözleşmelilerin kadro haklarıyla ilgili toplu sözleşme metninin 52. Maddesinde hüküm de yer almıştı. Bu madde de şu ifadeler yer almıştı:

MADDE 52- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

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Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum ne, ne zaman gelecek? TBMM'de mesai başlıyor! Sözleşmeliye kadro konusu ne zaman meclise gelecek?
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