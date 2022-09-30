Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son durum ne, ne zaman gelecek? TBMM’de mesai başlıyor! Sözleşmeliye kadro konusu ne zaman meclise gelecek?

TOPLU SÖZLEŞME NE DİYOR?

Sözleşmelilerin kadro haklarıyla ilgili toplu sözleşme metninin 52. Maddesinde hüküm de yer almıştı. Bu madde de şu ifadeler yer almıştı:

MADDE 52- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.