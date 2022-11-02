SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM NEDİR, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Taşeron işçiler, EYT, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 600 bin personelin kadroya geçmesiyle ilgili süreci de devam ettiriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeliye kadro düzenlemesi ile ilgili yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak"

Bakan Bilgin, çalışma ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada ise "Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz." demişti.