Sözleşmeliye kadro son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz aylarda kamuda sözleşmeli olarak çalışan 600 bine yakın personele kadro verileceği açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yılsonuna kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı. Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin çerçevesi büyük ölçüde netleşirken düzenlemenin kapsamı ve toplantı tarihi de belli oldu. Bu kapsamda kamuda sözleşmeli çalışan personeller, ''Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum nedir? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, 4B sözleşmeli personel ne demek?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 Sözleşmeliye kadro son durum ve gelişmeler…
Sözleşmeli ve kadrolu personel arasında bazı farklar bulunuyor. Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değiştirme hakkı bulunmuyor ve görevde yükselme sınavına giremiyor.
600 bine yakın personeli ilgilendiren düzenleme ile kamuda sözleşme türlerinin tek tipe inmesi hedefleniyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla beraber kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkmış olacak.
Yeni düzenlemeyle kadroya geçmek isteğe bağlı olacak. Düzenlemenin son şeklinin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında sözleşmeliye kadro çalışmasının detaylarını değerlendirdi:
''Memur-Sen ile son bir müzakere yapılacak. O toplantıdan sonra taslak son halini alacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve ardından Meclis'e sevk edilecek. Memur-Sen kapsamın geniş tutulmasını isterken Çalışma Bakanlığının yürüttüğü hazırlıklarda 4B'lileri kapsayan bir durum söz konusu.
Aradaki pürüz halledildikten sonra bu çalışma Meclis'e gelecektir. Bu konu 3 bin 600 ek gösterge ile birlikte gündeme gelmişti. 3 bin 600 yaz ayların gerçekleşmişti ve ocak ayında başlayacağı belirtilmişti. Bu çalışma da öyle görünüyor ki Meclis'te düzenlendikten sonra ocak ayında başlayacak. Burada bir hak kaybı olmayacak. 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmeli olanlar ya da sözleşmeli olarak atananlar bu kapsam dahilinde tutulacak. Bu noktadan sonra 4B'li olanlar 4A'ya geçmiş olacaklar. Sosyal ve mali haklar da değişmiş olacak.''
Taşeron işçiler, EYT, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 600 bin personelin kadroya geçmesiyle ilgili süreci de devam ettiriyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeliye kadro düzenlemesi ile ilgili yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak"
Bakan Bilgin, çalışma ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada ise "Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz." demişti.
Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı. Teknik çalışmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iki taslak metin ile ilgili karar verilecek.
Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, geçtiğimiz günlerde son değerlendirmeleri yapmak üzere Bakanlık'ta bir araya geldi. Toplantıda, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunduğu ve bu konuda taleplerini dile getirdiği öğrenildi.
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, 300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personel bulunduğunu söyledi.
Bu personellerin yıllardır kadrolu çalışanlarla aynı işleri yaptığını belirten Tonbul, şunları kaydetti:
"Temel talebimiz, kamudaki sözleşmeli çalışanların kadroya alınması. Geçmişte bu konuda adımlar atıldı. 2011 ve 2013'te 4/B'li sözleşmeli personel kadroya alındı. Bu, kamu maliyesine hiçbir yük getirmediği gibi iş barışına ve kamunun verimliliğine katkı sağladı. Bu dönemde de süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın bütün sözleşmeli personelin güvenceli istihdama kavuşturulmasını istiyoruz. Bununla birlikte, TEDAŞ, Türkiye Şeker Fabrikaları ve benzeri kurum ve kuruluşlara işçi statüsünde alınan ancak memurların yapması gereken işleri yapan işçilerin de (mühendis, mimar, avukat vb) memur kadrosuna geçirilmesini talep ediyoruz."
Kamunun özel alan ve mesleklerde 4/B'li sözleşmeli personele ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Tonbul, 4/B statüsünde istihdamın bu alanlarda sınırlı kalması ve genel istihdam statüsüne dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceklerini söylerken, "Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz." dedi.
Bu noktada özellikle kamuda çok parçalı halde bulunan sözleşmeli sisteminin sadeleştirilmesi ve kadro haklarının verilmesi söz konusu olacak. Belli alanlarda ihtiyaç duyulduğunda yine sözleşmeli sistem işletilecek. Ancak sözleşmeli personel sistemi bir ana istihdam alanı olmaktan çıkacak.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında çerçeve kanun teklifi hazırlanıyor.
Hazırlanan kanun teklif ile hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin hizmet şartlarını, niteliklerini, işe alınma ve işine son verilme hallerini, görev ve yetkilerini, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, ücret ve diğer ödemeleri ile özlük işleri düzenlenecek.
*Memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek. Atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacaklar önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak. Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.
*4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.
*Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında çerçeve kanun teklifi hazırlanıyor. Hazırlanan kanun teklif ile hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin hizmet şartlarını, niteliklerini, işe alınma ve işine son verilme hallerini, görev ve yetkilerini, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, ücret ve diğer ödemeleri ile özlük işleri düzenlenecek.
*01.01.2023 tarihinden sonra kamuda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler 3 yıl süre atandıkları il ve pozisyonlarda fiilen görev yapacaklar 3 yıllık sürenin sonunda 30 gün içinde başvurmaları halinde ihraz ettikleri memur unvanlı kadrolara atanacaklar.
*3 Yıllık sürenin sonunda memur kadrolarına geçmek istemeyen personelin sözleşmeleri 3 yıl daha uzatılmış sayılacak.
*Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak.
*Sözleşmeli personelin atanma şartları ve nitelikleri, Hizmet sözleşmeleri, Malî hakları bu kanun ile düzenlenecek.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sayıları 600 bine yaklaşan personelin kadroya geçirilmesini talep ettiklerini söyledi:
"Şunu anlayışla karşılıyoruz, mevcut düzenlemenin, 657'nin 4/B kısmı bazı istihdamda zorlanılan teknik personel konusunda bir ruhsat olarak kamuda zaten getirilmişti, bu yine aynen dursun. Bu konuda kamunun bazen istihdamda zorlandığı alanlara ilişkin özel ruhsat olarak bu işlesin. Sözleşmeli olup kadroya geçmek istemeyen bazı kısımlar var, onlar evet kalsın. Ama geniş çerçevede süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi farklı mevzuatlar üretilerek kamudaki bütünlüğün dağıldığı alan toparlansın ve kadroya geçirilerek bu tartışma tamamen bitirilsin istiyoruz.
Temel gayretimiz bu. Çünkü bu anlamdaki çeşitlilik hem çalışanı mutsuz ediyor hem örgütlü yapılar olarak bizi yoruyor hem de kamu buradan herhangi bir şey elde etmiyor. Sadece huzursuzluk elde edilmiş oluyor. Bunun mali bir yükü de yok. Zaten bu ödeme yapılıyor çalışanlara. Zaten çalışanın mali haklarında bu düzenleme yapıldığında çok ciddi mali bir iyileştirme söz konusu değil."
Sözleşmeli personel çalışmasında gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında. Teknik ekiplerin çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. 600 bine yakın personeli ilgilendiren düzenleme ile kamuda sözleşme türlerinin tek tipe inmesi hedefleniyor.