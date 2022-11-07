SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA 2022: Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum nedir, kimleri kapsıyor? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da!

SÖZLEŞMELİYE KADRO TASLAĞI ŞEKİLLENİYOR!

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 600 bin personelin kadroya geçmesiyle ilgili sona gelindi. Teknik çalışmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iki taslak metin ile ilgili karar verilecek. Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, geçtiğimiz günlerde Bakanlık'ta bir araya geldi. Toplantıda, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunacağı ve bu konuda taleplerini dile getirdiği öğrenildi.

Taşeron işçiler, EYT, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili süreci de devam ettiriyor.

Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı.