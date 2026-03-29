Sözleşmeyi fesheden kiracı haksız bulundu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Tekirdağ'da bir işletmeci, otel olarak işletmek için kiraladığı tesisin, sözleşmede "tam ve mükemmel" olduğu ifade edilmesine rağmen, kanalizasyon ve gider problemlerden dolayı tam kapasite çalıştıramadı ve bildirimde bulunmadan kira sözleşmesini feshedip tesisi tahliye etti. Tesis sahibi ise davacının taşınmazı kiralamadan önce görüp beğendiğini, mevcut haliyle kabul ettiğini, iddianın gerçeği yansıtmadığını, ödenmemiş kira borçlarının bulunduğunu ileri sürerek davanın reddini talep etti. Yargıtay, feshi haksız bularak ilk derece mahkemesinin kararını onadı.