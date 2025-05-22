Spam Arama Ne Demek? Cep Telefonuna Gelen Spam Çağrı Nedir?

Spam kelimesi teknoloji alanında genel olarak istenmeyen, rahatsız edici ve otomatik olarak gönderilmiş mesaj ve çağrılar için kullanılır. Yani kişinin izni olmadan genellikle toplu olarak gönderilen, reklam içerikli mesajlardır. Spam mesaj ve çağrılardan korunmak için çeşitli mobil uygulamak kullanabilirsiniz. İnsanlardan internette genellikle neyle karşı karşıya olduklarını bilmek için spam arama ne demek ve cep telefonuna gelen spam çağrı nedir gibi sorulara yanıt aramaktadır.

Spam Arama Ne Demek?

Spam arama, aramanın güvenilir olmayan kaynaktan geldiğini gösterir. Telefona gelen istenmeyen, genellikle otomatik olarak yapılan ve dolandırıcılık amacı taşıyan çağrılardır. Bu tür aramalar genellikle reklam içerir, anket ya da teklif sunar, sahte bir banka görevlisi olabilir ya da otomatik sesli aramalar olabilir. Bu sebeple tanımadığınız numaralara karşı şüpheyle yaklaşmak faydalı olabilir.

Cep Telefonuna Gelen Spam Çağrı Nedir?

Spam aramalar, kişinin izni olmadan yapılan otomatik ve reklam içerikli çağrılardır. Bu çağrılar bazen dolandırıcılık amacıyla yapılabilir. Cep telefonuna gelen spam aramalar genellikle şu şekilde olabilir: