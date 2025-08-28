Spor kulübü başkanına kafede infaz kurşunu

İstanbul Çekmeköy'de bir kafede oturan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tuncay Meriç, yemek yediği esnada başından vurularak ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tuncay Meriç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gören Bekir Kaya, "Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu. Ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı. Hiçbir diyalog olmadı. Bir anda orta yaşlarda bir çocuk yanındaki kişiye silah doğrultarak sıktı.

O anda herkes kaçıştığı için ben de görmedim. Ben de yere yattım" dedi. Olaya ilişkin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken Meriç'in hayatını kaybettiği saldırı anına ilişkin kafedeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde siyah giyimli ve şapkalı kimliği belirsiz bir kişinin kafenin önüne geldiği, birkaç tur attığı görülüyor. Oturan kişinin Meriç olduğuna emin olduktan sonra ise hızla içeri girerek, adamın başına ateş ettiği anlar yansıdı. O anlarda çevredekilerin korku panik anları da görüldü.-