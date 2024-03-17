Spor kulübüne usulsüzlük davası

İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü (İSTAV) ve İSTAV Vakfı'nı yöneten başkan, kurucu üye, müdür ve hoca olarak görev yapan 5 kişi hakkında görevi kötüye kullanıp usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Kulübün ve vakfın eski kurucu üyeleri olan Kamer P., Muzaffer A., ve Mahmut K., şu anki başkan ve ekibinden şikayetçi olup savcılığa dilekçe sundu.Müştekilerden eski Genel Sekreter Mahmut K. dilekçede, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 30 yıl önce atış poligonuna ek olarak 200 bin metrekare boş kamu arazisini 49 yıllığına kulübe tahsis ettiğini belirtti. O dönemki kulüp başkanı Fikri K.'nin sonraki süreçte pekçok usulsüzlük yaptığını iddia eden Mahmut K., bu usulsüzlüklerin ilkinin ise 2015'te yaşandığını belirttti. Bakanlık tarafından tahsis edilen arazide sözleşme dışı ve kişisel menfaate yönelik 9 adet üstü kapalı toprak zemin tenis kortu inşa edildiği öne sürüldü. Fikri K.'nin, diğer şüpheliler Songül K., Abdullah B., Niyazi A. ve Akar Ç. ile birlikte hareket ettiği ve şüphelilerin mal varlıklarında açıklanamaz zenginleşmenin olduğuna dikkat çekildi.