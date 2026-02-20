Spor kulüpleri üzerinden “yasa dışı bahis” operasyonunda yeni gelişme! 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, MASAK tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yapılan incelemelerde, bir spor kulübünün eski başkanı ve bazı yöneticilerinin yasa dışı bahis sitesi sahibi oldukları, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini çeşitli spor kulüpleri üzerinden akladıkları tespit edildi. Tuzlaspor dönemindeki "hayalet bilet" satışı üzerinden kara para aklandığı şüphesiyle başlayan inceleme Diyarbekirspor eski yönetimine uzandı.

Soruşturma kapsamında Fevzi İlhanlı'nın Tuzlaspor Başkanı olduğu dönem de mercek altına alındı. Savcılık, "hayalet bilet" satışı üzerinden kara para aklandığı şüphesiyle başlattığı soruşturma İlhanlı'nın Diyarbekirspor başkanlığı döneminede uzandı. Soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Fevzi İlhanlı hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON; MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

17 Şubat Salı günü sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 2'si cezaevinde 10 şüpheli yakalandı. Diyarbekirspor eski başkanı Fevzi İlhanlı'nın, yurt dışına çıktığı tespit edildi. 3 şirket ve Diyarbekirspor kulübü, 7 daire, 6 arsa, 1 iş yeri, 6 araç ve 3 motosiklete el konuldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER: 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Anadolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 10 şüpheliden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hakimlikçe 5 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.