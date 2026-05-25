Spor salonunda fenalaşan genç 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 18 Mayıs'ta Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla voleybol oynamak için spor salonuna giden Ömer Faruk Anık, ısınma hareketleri yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere düştü. Dili boğazına kaçtığı belirtilen Anık için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Anık'ı ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ambulansta bir süre kalbinin durduğu öğrenilen Anık'a sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapıldı.

Yapılan müdahalenin ardından yeniden hayata döndürülen genç, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da hastaneye giderek doktorlardan bilgi aldı, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Yoğun bakımda günlerdir yaşam mücadelesi veren Ömer Faruk Anık, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anık'ın vefatı ailesi, yakınları ve eğitim camiasını yasa boğdu.