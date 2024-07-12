Spora desteğimiz sürecek

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Futbol Okulları'nın, kısa süre önce vefat eden Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz adına düzenlediği futbol turnuvası ödül törenine katıldı. KKTC ve Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen 34 futbol okulunun katılımıyla ilk etabı tamamlanan organizasyonun ödül töreni Faroz Halı Sahası'nda gerçekleştirildi. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Erek Çağatay, Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan, Trabzonspor Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya, merhum Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz ve küçük futbolcuların yer aldığı törende konuşan Başkan Genç, "Kadim futbol şehri olan Trabzon'umuzda böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu işler emek, fedakarlık ve gayret ister. Bütün bu gayreti ortaya koyan, Necati Hocamı, Güngör Hocamı ve onların nezdinde bütün ekibi kutluyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

TRABZON'DA ÇOK ÖNEMLİ DEĞERLER YETİŞTİ

Başkan Ahmet Metin Genç, spora desteklerinin süreceğini vurgulayarak "Trabzon'umuz bir futbol ve spor şehri. Şehrimizde futbol öne çıksa da sporun bütün çeşitliliklerine ev sahipliği yapabilecek altyapımız ve kapasitemiz var. 2007 yılında Avrupa yaz oyunlarının yapıldığı, 2011 yılında Avrupa Gençlik Olimpiyatları'nın yapıldığı, 2016 yılında hain darbe girişimine rağmen okullar arası olimpiyatların yapıldığı bir şehir. O nedenle bu organizasyonlar konusunda bir geleneğe sahibiz. Bu geleneği devam ettiren ve Trabzon futboluyla beraber Türk futbolunu Avrupa'ya, uluslararası arenaya taşıyan çok kıymetli değerlerimiz var. İşte Necati Hocam bunlardan biri, Güngör Hocam bunlardan biri. Sağ olsunlar bu işi bırakmıyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geldiği kadar destek olmaya ve katkı sağlamaya çalışıyoruz. Aynı anlayışla devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok çok kıymetli veciz bir sözü var. "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim" diyor. Dolayısıyla sadece top oynamıyoruz. Aynı zamanda bir sporcu ve bir nesil yetişiyor. Trabzon'da bu noktada çok önemli değerler yetişti. Bu vesileyle Trabzon'umuzun futbolunda iz bırakan, yakın zamanda rahmeti rahmana uğurladığımız onursal başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı rahmetle ve şükranla anmak istiyorum. Özkan Sümer Hocamızı, Ahmet Suat Özyazıcı Hocamızı ve bütün efsane futbolcularımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

İLKLERİN ŞEHRİ

Trabzonspor Altyapı Koordinatörü Güngör Şahinkaya, organizasyonun önemine vurgu yaparak çalışmaların devam edeceğini söyledi. Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan ise, "Trabzon, Türk futbolunda her zaman ilkleri gerçekleştiren şehirdir. Yine bu ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Buraya gelen gençlerimizin şehirlerine gittikleri zaman anlatılacak bir hikayeleri olmasını ve mutlu ayrılmalarını istiyoruz. Hepsine bundan sonraki yaşamlarında başarı, sağlık ve mutluluk diliyorum."

ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZDİR

Törene katılan merhum Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz ise, "Çocuklar sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizler elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki siz eğitiminize azimle devam edin. Hepinize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. Törenin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e spora katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.