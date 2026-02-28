Sporcu gençlik Külliye’de

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Her yaştan vatandaşın katılabildiği ücretsiz etkinlikler için hafta sonu Külliye'yi 20 bin kişinin ziyaret ettiği tahmin ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kurulan stantlarda ise okçuluk, mas güreşi, bilek güreşi, ahşap oyunları gibi birçok oyun ve spor alanı bulunuyor. Ahşap oyunlarında zaman geçiren Recep Karaçam, bunun kendisine iyi geldiğini belirterek "İnsanın zihnini rahatlatması, mental yorgunluğunu atması için bu tarz etkinlikler yapılabilir. Her yaştan insanın zamanını iyi ve dolu dolu geçirmesini sağlar" dedi.