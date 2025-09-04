Spotify çöktü mü, ne oldu, düzeldi mi? 4 Eylül 2025 Spotify erişim sorununda son durum!

Spotify erişim sorununda araştırmalar hız kazanmış durumda. Sosyal medyadan müzik platformuna giremeyen kullanıcılar problemlerini paylaşırken platformların resmi kaynaklarına yöneliyor. Peki; Spotify çöktü mü?
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcının müzik dinlemek için kullandığı Spotify erişim problemi ile karşı karşıya kaldı. Bazı kullanıcılar platforma erişemediklerini dile getirirken bazı kullanıcılarda problem yok.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google , Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız." dedi.