Spotify Kullanıcı Adı Değiştirme - Spotify Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir?

Spotify platformuna giriş yapabilmek için kullanıcı adı yerine e-posta adresi kullanılıyor. Yine de kullanıcılar kullanıcı adlarında değişiklik yapmak isteyebiliyor. Böylesi anlarda Spotify kullanıcı adı değiştirme nedir ve Spotify kullanıcı adı nasıl değiştirilir gibi soruların yanıtları gündeme geliyor.

Spotify Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Spotify uygulamasındaki kullanıcı adı, temelde Spotify üzerindeki kimlik olarak bilinir. Bu nedenle aslında Spotify kullanıcı adının değiştirilmesi mümkün değildir. Uygulamaya giriş yapmak için e-mail adresi kullanılabilir. Yine de Spotify üzerinde görünen ismin değiştirilmesi mümkündür. Görünen ad, Spotify ve çalma listelerinde herkes tarafından görülebilen isimdir. Bu nedenle de kullanıcılar için önem taşır. Kullanıcı adı yerine geçiyor gibi dursa da görünen ad ile oturum açmak mümkün değildir.

Spotify Kullanıcı Adı Nasıl Değiştirilir?

Spotify üzerinde kullanıcı adı yani görünen adı değiştirmek için iki farklı yöntem bulunur. Bunlardan biri masaüstü yani web sürümünde görünecek ad değiştirme, diğeri ise telefon ve tablet sürümünde görünecek ad değiştirmedir.

Spotify üzerinde masaüstü yani web sürümünde gösterilecek adın değiştirilmesi için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

• Spotify'ın masaüstü uygulamasına giriş yapın.

• İsmin yanında yer alan ok butonuna tıklayın.

• Açılan alan üzerinde profil seçeneğine tıklayın.

• Görünen ismin üzerine tıklayın.

• Açılan "Profil Bilgileri" alanındaki uygun yere istediğiniz ismi girin.

• Kaydet'e basın ve işlemi onaylayın. İşte bu kadar!

Spotify üzerinde telefon ve tablet sürümünde gösterilecek adın değiştirilmesi için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

• Spotify'ın mobil uygulaması açın.

• Ana sayfaya geçin.

• Sağ üst kısımda bulunan çark benzeri butona tıklayın ve ayarlar sayfasına giriş yapın.

• Adınız ile birlikte görülen "Profili Görüntüle" alanına tıklayın.

• "Profili düzenle" yazan yere tıklayın.

• Ekranda görünen ismin üzerine tıklayın.

• İstediğiniz ismin girişini gerçekleştirin.

• Sağ üst köşede yer alan kaydet butonuna tıklayın ve işlemi onaylayın.