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Giriş Tarihi: 3.12.2024 09:35

Spotify Wrapped 2024 geliyor! Spotify yıllık özet çıktı mı, ne zaman yayımlanacak, nereden bakılır?

Dünya üzerinde milyonlarca insanın kullandığı müzik uygulamasında yılın beklenen tarihi geldi. Spotify Wrapped 2024 ile bu yıl boyunca en çok dinlediğiniz şarkılar, şarkıcılar ve müzik türleri listelenecek. Kullanıcı özelinde hazırlanan listeler sosyal medya paylaşımlarına da uygun olacak. Çalma listeleri aralık ayında geliyor. Peki; Spotify yıllık özet çıktı mı, ne zaman yayımlanacak, nereden ve nasıl bakılır?

Spotify Wrapped 2024 geliyor! Spotify yıllık özet çıktı mı, ne zaman yayımlanacak, nereden bakılır?

Spotify Wrapped çıktı mı sorusu tüm kullanıcıların gündemindeki yerini aldı. Yıl boyu en çok dinlenen şarkılar, şarkıcılar ve türler çeşitli renkli tasarımlarla profillerde yer almaya hazırlanıyor. Peki; 2024 Spotify yıllık özet ne zaman çıkacak? İşte, wrapped görüntüleme adımları...

2024 SPOTİFY YILLIK ÖZET ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Spotify Wrapped 2024 özetleri geliyor. Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında aralık ayının ilk haftası özetlerin paylaşılması bekleniyor.

Spotify özeti henüz açıklanmadı.

SPOTİFY ÖZETİNE NASIL BAKILIR?

Spotify'da yayımlanmış geçmiş özetlerinize bakmak için arama kısmına yıl bilgisini, yıllık özet veya wrapped kelimelerini yazabilirsiniz.

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Spotify Wrapped, Spotify'ın viral bir pazarlama kampanyasıdır. 2016'dan bu yana her yıl Aralık ayı başında yayınlanan özetler, Spotify kullanıcılarının geçtiğimiz yıl boyunca platformdaki faaliyetlerine ilişkin verileri derlemesini sağlıyor.

Wrapped ile birlikte hazırlanan çalma listeleri sosyal medya paylaşımlarına da uygun olacak. Profiliniz üzerinden diğer hesaplarınızda direkt paylaşma seçeneği de bulunacak.

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Spotify Wrapped 2024 geliyor! Spotify yıllık özet çıktı mı, ne zaman yayımlanacak, nereden bakılır?
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