Spotify Wrapped çıktı mı, bugün gelecek mi? 2024 Spotify yıllık özet listeleri görüntüleme adımları

Spotify Wrapped çıktı mı sorusu tüm kullanıcıların gündemindeki yerini aldı. Yıl boyu en çok dinlenen şarkılar, şarkıcılar ve türler çeşitli renkli tasarımlarla profillerde yer almaya hazırlanıyor. Peki; 2024 Spotify yıllık özet ne zaman çıkacak? İşte, wrapped görüntüleme adımları...