Spotify Wrapped çıktı mı, bugün gelecek mi? 2024 Spotify yıllık özet listeleri görüntüleme adımları

Spotify Wrapped çıktı mı sorusu tüm kullanıcıların gündemindeki yerini aldı. Yıl boyu en çok dinlenen şarkılar, şarkıcılar ve türler çeşitli renkli tasarımlarla profillerde yer almaya hazırlanıyor. Peki; 2024 Spotify yıllık özet ne zaman çıkacak? İşte, wrapped görüntüleme adımları...
2024 SPOTİFY YILLIK ÖZET ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Spotify Wrapped 2024 özetleri geliyor. Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında aralık ayının ilk haftası özetlerin paylaşılması bekleniyor.
Spotify özeti henüz açıklanmadı.
SPOTİFY WRAPPED NEDİR?
Spotify Wrapped, Spotify'ın viral bir pazarlama kampanyasıdır. 2016'dan bu yana her yıl Aralık ayı başında yayınlanan özetler, Spotify kullanıcılarının geçtiğimiz yıl boyunca platformdaki faaliyetlerine ilişkin verileri derlemesini sağlıyor.
Wrapped ile birlikte hazırlanan çalma listeleri sosyal medya paylaşımlarına da uygun olacak. Profiliniz üzerinden diğer hesaplarınızda direkt paylaşma seçeneği de bulunacak.