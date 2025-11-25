Haberler Yaşam Haberleri Spotify yıllık özet ne zaman yayınlanacak? 2025 Spotify Wrapped özeti bekleniyor!
Spotify yıllık özet ne zaman yayınlanacak? 2025 Spotify Wrapped özeti bekleniyor!

Spotify kullanıcılarının her yıl merakla beklediği yıllık özetler için geri sayım başladı.2025 Spotify Wrapped yayın tarihi ve özetlere nasıl ulaşılacağı, müzik tutkunlarının merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yıl boyunca en çok dinlenen şarkılar, favori sanatçılar ve müzik türlerinin yer aldığı bu özel özet için kullanıcılar resmi açıklamaları yakından izliyor. Peki, 2025 Spotify yıllık özeti ne zaman erişime açılacak?

Spotify Wrapped 2025 için geri sayım başladı. Yıl boyunca dinleme alışkanlıklarını grafiklerle gösteren bu özel özet, kullanıcıların en çok merak ettiği konular arasında. Peki, 2025 Spotify Wrapped yayımlandı mı ve özet nasıl görüntülenir?

SPOTİFY 2025 ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçmiş yıllardaki yayın tarihlerine bakıldığında, Spotify Wrapped genellikle Kasım ayının son haftası veya Aralık ayının ilk haftasında kullanıcılara sunuluyor. Bu istikrarlı takvime göre, Spotify Wrapped 2025'in 29 Kasım ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.

Geçmiş Yılların Spotify Wrapped Yayınlanma Tarihleri:

2024: 4 Aralık
2023: 29 Kasım
2022: 30 Kasım
2021: 1 Aralık
2020: 1 Aralık
2019: 5 Aralık

SPOTİFY 2025 ÖZETİNE NASIL BAKILIR?

Spotify özetinin görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2025" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.

Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2025 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.

