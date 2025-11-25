Spotify yıllık özet ne zaman yayınlanacak? 2025 Spotify Wrapped özeti bekleniyor!

Spotify Wrapped 2025 için geri sayım başladı. Yıl boyunca dinleme alışkanlıklarını grafiklerle gösteren bu özel özet, kullanıcıların en çok merak ettiği konular arasında. Peki, 2025 Spotify Wrapped yayımlandı mı ve özet nasıl görüntülenir?
Geçmiş yıllardaki yayın tarihlerine bakıldığında, Spotify Wrapped genellikle Kasım ayının son haftası veya Aralık ayının ilk haftasında kullanıcılara sunuluyor. Bu istikrarlı takvime göre, Spotify Wrapped 2025'in 29 Kasım ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında yayınlanması bekleniyor.