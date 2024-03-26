Squat Kaç Günde Etki Gösterir? Düzenli Squat Yapmak Ne Kadar Sürede Etki Eder?

Squat, bacak ve kalça bölgelerini sıkılaştırmayı hedef edinen, evde bile kolaylıkla yapılabilen hareketlerden oluştuğu için son zamanlarda oldukça gözde egzersizlerden biridir. Her egzersizde olduğu gibi bunda da bireyler çalışmalarının sonucunu görmek için sabırsızlanmakta, squat kaç günde etki gösterir ya da düzenli squat yapmak ne kadar sürede etki eder gibi soruları gündeme getirmektedir.

Squat Kaç Günde Etkisini Gösterir?

Sıkı ve selülitsiz bacaklar, yuvarlak ve dik kalçalar elbette ki pek çok kadının hayali. Son yıllarda sporla istenilen bacak ve kalça yapısına kavuşan pek çok birey mevcut. Bu spor ve egzersizlerden biri de squat isimli bacak, kalça bölgelerini çalıştıran hareketlerdir. Squat doğru ve düzenli yapıldığı vakir oldukça güzel sonuçlar vermektedir. Ne kadar sürede etki edeceğini squatın ne sıklıkta yapıldığı, hareketlerin doğru yapılıp yapılmadığı, beslenme şekli ve kişinin kas sistemi gibi etkenler belirlemektedir.

Düzenli Squat Yapmak Ne Kadar Sürede Etki Eder?

Kişi belirlediği zamanlarda doğru ve verimli squat hareketlerini yaparken aynı zamanda yağ ve karbonhidratı azaltmalı daha çok lif ve protein ağırlıklı beslenmelidir. Ayrıca mutlaka squat hareketlerini doğru ve gereken set aralıkları ile yapmalıdır. Bu hususlara dikkat ederek düzenli squat yapan kişiler ortalama olarak 4-6 ay içerisinde sonuç görmeye başlamaktadırlar. Ancak squatın tam olarak bacak ve kalçada etkisini görmek için 1 yıl kadar bir süre düzenli squat yapmalıdırlar.