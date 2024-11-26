SRC 1 Nedir? SRC 1 Belgesi Hangi Araçları Kullanır ve Neyi Kapsar?

Alınması zorunlu olan evraklar olmadan yapılan taşımacılık faaliyetleri, hem sürücü hem de yolcular için risk oluşturabilir ve yasal yaptırımlara tabi olabilir. Bu nedenle, yolcu taşımacılığı yapmadan önce tüm gerekli belgelerin eksiksiz ve geçerli olduğundan emin olmak gerekir. Bunlardan biri olduğu için SRC 1 nedir, SRC 1 belgesi hangi araçları kullanılır ve neyi kapsar mutlaka öğrenmek gerekir.

SRC 1 Nedir?

SRC 1 belgesi, uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak isteyen sürücüler için gerekli olan mesleki bir yeterlilik belgesidir. Bu belgeye sahip olan sürücüler, otobüs ve minibüs gibi yolcu taşıma araçlarını kullanabilirler. SRC 1 belgesi, sürücülerin yurt dışına yolcu taşımacılığı yapabilmesi için zorunludur ve aynı zamanda SRC 2 belgesini de kapsar. Yurt içinde de yolcu taşımacılığı yapma yetkisi verir.

Bu belgeyi almak için sürücülerin belirli bir eğitim sürecinden geçmeleri ve psikoteknik testlerden başarılı olmaları gerekmektedir. Ayrıca, sürücülerin adli sicil kaydının temiz olması ve belirli yaş aralıklarında bulunmaları şarttır. SRC 1 belgesi, sürücülerin uluslararası taşımacılık faaliyetlerini yasal ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlar.

SRC 1 Belgesi E-Devletten Nasıl Alınır?

SRC 1 belgesini e-Devlet üzerinden almak oldukça basittir. İlk olarak, internet tarayıcınızdan veya mobil uygulamadan e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından, arama motoruna "Muafiyetli SRC Belgesi Başvurusu" yazarak ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz. Bu sayfada, istenilen belge türünü seçip, ehliyet ili ve ilçesini belirterek devam edersiniz. Ehliyet belge numarası ve seri numarasını girdikten sonra, güncel cep telefonu numaranızı da ekleyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Bu adımları takip ederek, SRC 1 belgenizi kolayca alabilirsiniz.

SRC 1 için Ne Gerekli?

SRC 1 belgesi almak için gerekli evraklar şunlardır:

6 ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf

Türk vatandaşının TC kimlik fotokopisi

Yabancı pasaport fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

Diploma fotokopisi

SRC 1 Kimler Alabilir?

SRC 1 belgesini, uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak isteyen sürücüler alabilir. Bu belgeyi almak için sürücülerin belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Öncelikle, en az ilkokul mezunu olmaları ve geçerli bir sürücü belgesine sahip olmaları şarttır. Ayrıca, sürücülerin psikoteknik testlerden geçmeleri ve adli sicil kayıtlarının temiz olması gerekmektedir. Belirli bir yaş aralığında olmaları da önemli bir kriterdir. Bu şartları sağlayan sürücüler, gerekli eğitimleri tamamlayarak ve sınavları geçerek SRC 1 belgesini alabilirler. Bu belge, sürücülerin uluslararası taşımacılık faaliyetlerini yasal ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlar.