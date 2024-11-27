SRC 3 Nedir? SRC 3 Belgesi Hangi Araçları Kullanır ve Neyi Kapsar?

Ticari taşımaların yapılabilmesi için gerekli olan bir takım belgeler vardır. Bu belgelerden biri de SRC 3 belgesidir. Mal taşıma ve nakliyat için gerekli belgelerden biri olan SRC 3'e dair bilgisi olmayan bireyler araştırma yaparken SRC 3 belgesi nedir, neyi kapsar ve hangi araçları kullanır sorularına yanıt aramaktadır.

SRC 3 Belgesi Nedir?

Uluslararası kargo ve mal taşımacılığı yasalarına göre gerekli olan belgelerden biri de SRC 3 belgesidir. SRC 3, yurt dışına eşya ve kargo taşımacılığı yapacak olan vasıtayı kullanacak olan bireyin alması gereken bir belgedir.

SRC 3 Hangi Araçları Kullanır?

SRC 3 belgesi almak isteyen şoförler yaklaşık 41 saatlik bir eğitim sonucunda sınava tabi tutulmakta, başarılı olanlar ise SRC 3 belgesini alabilmektedir. SRC 3 belgesine sahip olan ise şu araçları kullanabilirler;

Tır

Kamyon

Kamyonet

Panelvan

Kapalı kasa yarı panelvan araçlar

SRC 3 Belgesi Neyi Kapsar?

SRC 3 belgesi sürücünün ülke içinde mal, eşya ve kargo taşımacılığı yapmasının yanı sıra karayolu ile yurt dışına taşımacılık yapmasına olanak sağlar. Kısaca SRC 3 belgesi hem yurt içi hem yurt dışı karayolu ile eşya, mal ve kargo taşımacılığını kapsamaktadır. Sürücülerin SRC 3 belgesi alabilmek için 66 yaşından gün almamak, sicilinde özellikle taşımacılık, kaçak mal ve gümrük konularında herhangi bir pürüz veya suç kaydı olmaması gibi şartları yerine getiriyor olması gerekmektedir.