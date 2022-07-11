Srebrenitsa katliamı nedir, hangi ülke yaptı sorusu, 1995 yılından beri her gün sorulmakta. 8 bin masum insan Sırp güçleri tarafından etnik kimlikleri ve dinleri gereği acımasızca katledilip toplu mezara atıldı. BM göz göre göre yaşananlara göz yumdu. 2007 yılında Hollanda askerlerik Srebrenitsa Katliamı'ndan sorumlu tutuldu. Peki, Srebrenitsa nerede, hangi ülkede?
SREBRENİSA NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?
Srebrenitsa, Bosna-Hersek'in doğusunda, Sırp Cumhuriyeti'nin içinde bulunan, Bosna-Hersek ile Sırbistan'ın sınırındaki kenttir. Kentin katliamdan önce nüfusunun çoğunluğu Müslümanken, şu an yarısını Sırp vatandaşları oluşturmaktadır. Savaş zamanı 23 tane camisi Sırplar tarafından yok edilen köyün camileri savaş sonrası tekrardan bağışlarla yapıldı.
SREBRENİTSA KATLİAMI NEDİR, HANGİ ÜLKE YAPTI?
Srebrenitsa Soykırımı, 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı (Hırvatistan Savaşı ve Bosna Savaşı)'nda Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun Srebrenitsa'ya karşı giriştiği Krivaya '95 Harekâtı esnasında Temmuz 1995'te yaşanan ve en az 8.372 Bosnalı'nın Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde general Ratko Mladiç komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Sırp ordusu tarafından öldürülmesine verilen addır.
Katliamı sadece Sırp Cumhuriyeti Ordusu değil, kendin, Akrepler olarak tanıtan Sırbistan özel güvenlik güçleri de katıldı.
Srebrenitsa, soykırımdan önce nüfusu savaş sırasında 3 kat artan, BM Barış Gücü tarafından koruma gerekçesiyle Müslümanların elinden silahları toplanan bir bölge haline gelmişti. Sırplar Srebrenitsa'ya saldırılarını sıklaştırdıklarında Müslümanlar silahlarını geri istediklerinde BM Barış Gücü Thom Karremans başvuruyu reddetti. Hollandalı askerlerin alınan emirle bir gece şehri boşaltmaları sonucu Sırplar şehri ele geçirdi.
Katliamdan 15 yıl sonra 27 Haziran 2017 tarihinde Hollanda Mahkemesi, Srebrenitsa katliamıyla ilgili Hollanda askerlerinin yasa dışı hareket ettiğine, Hollanda'nın kısmen hatalı olduğuna karar vererek Hollanda askerlerini suçlu buldu. Mahkeme, Srebrenitsa'da ölümlerin %30'undan Hollanda hükûmetinin sorumlu olduğunu açıkladı
Srebrenitsa katliamı, 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudi soykırımından bu yana Avrupa'da yaşanan en büyük katliam olarak kayıtlara geçti.