Srebrenitsa katliamı nedir, hangi ülke yaptı sorusu, 1995 yılından beri her gün sorulmakta. 8 bin masum insan Sırp güçleri tarafından etnik kimlikleri ve dinleri gereği acımasızca katledilip toplu mezara atıldı. BM göz göre göre yaşananlara göz yumdu. 2007 yılında Hollanda askerlerik Srebrenitsa Katliamı'ndan sorumlu tutuldu. Peki, Srebrenitsa nerede, hangi ülkede?