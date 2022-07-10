Sri Lanka nerede? Sri Lanka dini nedir, nüfusu kaç, haritada nerede yer alıyor?

Sri Lanka'dan gelen son dakika haberlerinin ardından ülkeye ilişkin bilgiler pek çok kişi tarafından "Sri Lanka nerede, dini nedir, nüfusu kaç, haritada nerede yer alıyor?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SRİ LANKA NEREDE, DİNİ NEDİR, NÜFUSU KAÇ, HARİTADA NEREDE YER ALIYOR?

Sri Lanka ile ilgili tüm bilgi ve detaylar şöyle;