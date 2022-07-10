Haberler Yaşam Haberleri Sri Lanka nerede? Sri Lanka dini nedir, nüfusu kaç, haritada nerede yer alıyor?
Giriş Tarihi: 10.7.2022 00:41 Son Güncelleme: 10.7.2022 00:41

Sri Lanka nerede? Sri Lanka dini nedir, nüfusu kaç, haritada nerede yer alıyor?

Sri Lanka’da yaşanan son dakika olaylarının ardından ülkeyle ilgili bilgiler merak konusu olarak “Sri Lanka nerede, dini nedir, nüfusu kaç, haritada nerede yer alıyor?” şeklindeki sorular üzerinden bilgi edinilmeye çalışılıyor. Merak konusu olan Sri Lanka nerede, dini nedir, nüfusu kaç, haritada nerede yer alıyor? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Sri Lanka nerede? Sri Lanka dini nedir, nüfusu kaç, haritada nerede yer alıyor?

Sri Lanka'dan gelen son dakika haberlerinin ardından ülkeye ilişkin bilgiler pek çok kişi tarafından "Sri Lanka nerede, dini nedir, nüfusu kaç, haritada nerede yer alıyor?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SRİ LANKA NEREDE, DİNİ NEDİR, NÜFUSU KAÇ, HARİTADA NEREDE YER ALIYOR?

Sri Lanka ile ilgili tüm bilgi ve detaylar şöyle;

SRİ LANKA NERESİ, NÜFUSU KAÇ?

Sri Lanka veya resmî adıyla Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti (Seylanca: ශ්‍රී ලංකා, Tamilce: இலங்கை) Güney Asya'da, Hindistan'ın 31 kilometre güneyinde ve Hint Okyanusu'nda bulunan bir ada ülkesidir. 1972 yılından önce Seylan olarak bilinirdi. Hint Okyanusu'nun İncisi olarak da adlandırılan ülkede yaklaşık 21 milyon kişi yaşamaktadır.



SRİ LANKA TARİHÇESİ

Hükûmet güçleri ve Tamil Eelam Özgürlük Kaplanları (diğer adıyla Tamil Kaplanları) arasında gerçekleşen iç savaş 1983 yılından beri sürmekteydi. Tamil Kaplanları'nın adanın kuzeyinde ve doğusunda Tamil Eelam adında bağımsız bir devlet kurma mücadelesi 2009 yılında hükûmet güçlerinin zaferiyle sonuçlanmıştır.



SRİ LANKA DİNİ NEDİR?

Ülkenin nüfusu 2016 verilerine göre 21.203.000 kişidir. Etnik açıdan ülkenin %74,9'u Sinhala, %11,2'si Sri Lankalı Tamil, %9,2 Sri Lanka Müslümanı, %4,2'si ise Hint Tamilidir. Geriye kalan %0,5 diğer gruplara mensuptur. Budistler toplumun %70,2'sini, Hindular %12,6'sını, Müslümanlar %9,7'sini, Hristiyanlar %7,2'sini, diğerleri ise %1'ini oluşturur. Seylanca %74 konuşur oranıyla ülkedeki baskın dildir, Tamilce ise %18'lik bir azınlıkça konuşulur. Diğer dilleri konuşan oranı %8'dir.

KAYNAK: VİKİPEDİA


.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sri Lanka nerede? Sri Lanka dini nedir, nüfusu kaç, haritada nerede yer alıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA