SSD Nedir? Masaüstü Bilgisayar Ve Laptopta SSD Ne İşe Yarar, Bilgisayarı Hızlandırır Mı?

Bilgisayarlarda verileri kalıcı olarak saklamak için veri depolama birimleri bulunmaktadır. Bu veri toplama birimlerine sabit disk ya da hard disk kısaca HDD denilmektedir. Günümüzde ise hard diskin yanı sıra artık SSD'lerin de kullanımı artmıştır. SSD'ler sabit disklerin yerine kullanılan depolama birimleri olarak bilinmektedir. SSD işlevi nelerdir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Masaüstü bilgisayar için SSD hardisk kullanımı işte detaylar.

SSD NEDİR?

Günümüzde teknolojinin gelişimi ile veri depolamak için geçmiş zamanlarda kullanılan sabit disklerin yerine hızla SSD'ler aldı. SSD günümüzde veri depolamak için kullanılmakta olan aygıtlara verilen bir isim olarak tanımlanmaktadır.

SSD NE İŞE YARAR?

SSD olarak bilinen bu aygıt verileri depolamak için kullanılan sürücülerdir. SSD verilerinizi depolamak için mekanik parçalar yerine bellek yongalarından ve dahili devrelerden faydalanan sürücülere verilen bir tanımdır.

SSD İŞLEVİ

Geleneksel sabit diskler (HDD) verileri dönen diskler üzerinde depolamaya yardımcı olur. SSD'ler ise hareketli parçalara sahip olmamaktadır. Bunun yanında SSD ve HDD aynı işlevi görmektedirler. Genellikle sisteminizi yükleyip, kişisel dosyalarınızı ve uygulamalarınızı depolamayı sağlamaktadır.

SSD'nin aniden bozulma ihtimali daha düşüktür.

SSD işlevleri daha hızlı yapar.

SSD'de veri kurtarma daha kolaydır.

SSD daha sessiz çalışır.

SSD sorunları otomatik çözer.

MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR İÇİN SSD HARDDİSK

Masaüstü bilgisayarlarınız bazı uygulamalar ve yüklenen bazı dosyalar yüzünden yavaşlama başlar. Bu sebeple yeni bir sürücü alınır. Bu sürücüler HDD ve SDD çeşitleri olarak bilinmektedir. Bunlardan HDD yerine en çok SSD kullanımı yapılmaktadır. SSD'ler bilgisayarınızın daha iyi çalışmasına olanak sağlar.

Ayrıca sisteminizi uzun süre daha hızlı bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur. Masaüstü bilgisayarınıza SSD sürücüsü takılması oldukça kolay bir işlem olmaktadır. Masaüstü bilgisayarınızın daha iyi çalışmasını istiyorsanız eğer SSD işlemci birimini kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızın kasmadan daha iyi çalışmasını ve istediğiniz kadar uygulama indirseniz de yavaşlamamasını sağlar.

SSD ile HDD arasındaki en önemli fark; HDD verileri dönen diskler üzerinde depolar, SSD'ler ise hareketli parçalara sahip değildir. SSD HDD'ye göre daha pahalıdır. SSD ve HDD aynı görevi görürler.